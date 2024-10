Arezzo Wave 2024: Violet, Beart, Fiori di Cadillac e Ari conquistano la scena

VIDEO

Violet, polistrumentista livornese, ha vinto il primo premio di Arezzo Wave 2024, con la sua combinazione di tradizione ed elettronica. Beart, Fiori di Cadillac e Ari sono tra gli altri artisti emergenti che si sono distinti in questa edizione, celebrata per il ritorno nella città di origine e per il suo sguardo al futuro della musica e della creatività