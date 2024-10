Risultati del weekend del settore giovanile amaranto: 19-20 ottobre

Primavera 4 | Arezzo – AZ Picerno 5-0

L’Arezzo Primavera travolge l’AZ Picerno con un netto 5-0, dominando l’intero incontro. Concetti, protagonista assoluto, segna una tripletta, sfiorando il poker con un tiro che colpisce la traversa. Le altre reti portano le firme di Gulisano e Hajri nei minuti di recupero. Una prestazione brillante che conferma l’ottima forma della squadra.

Under 17 | Audace Cerignola – Arezzo 0-2

Vittoria esterna per l’Arezzo che supera l’Audace Cerignola 2-0. Nonostante la pressione dei padroni di casa, il portiere Rossi salva il risultato prima che Fratini chiuda la gara al 90′ con una precisa ripartenza. L’Arezzo ha mostrato cinismo e solidità difensiva.

Under 16 | Arezzo – Lucchese 3-0

Prima vittoria stagionale per l’Arezzo Under 16, che sconfigge la Lucchese con un netto 3-0. Gaias, Cocollini e Menchetti firmano i gol di una partita dominata dai ragazzi di Mister Bellini, che controllano senza difficoltà nella ripresa.

Under 15 | Audace Cerignola – Arezzo 1-2

Quarta vittoria consecutiva per l’Arezzo Under 15, che vince 2-1 contro l’Audace Cerignola. Dopo essere andata sotto nel primo tempo, la squadra reagisce con i gol di Peruzzi e Centi, mantenendo il risultato fino alla fine e consolidando il secondo posto in classifica.

Under 14 PRO | Arezzo – Carrarese 0-2

L’Arezzo Under 14 esce sconfitto 2-0 contro la Carrarese. Un gol subito dopo pochi secondi e un altro nel finale sanciscono la sconfitta, nonostante il controllo del gioco per buona parte del match. Gli amaranto devono ancora crescere in fisicità e maturità per affrontare al meglio il livello professionistico.

