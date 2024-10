Recuperato dai Carabinieri prezioso volume del XVIII secolo: torna alla biblioteca di Arezzo

I Carabinieri del reparto Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito alla Biblioteca di Arezzo un raro testo del 1795, intitolato “Origine de tous les cultes ou religion universelle” di Charles-François Dupuis. L’opera, stampata a Parigi per Henri Agasse, era stata sottratta all’istituzione aretina prima del 1993, come emerso da un controllo inventariale.

Dopo una denuncia all’epoca del furto, il testo è stato recentemente individuato sul mercato antiquario online. La segnalazione alla sezione antiquariato dei Carabinieri e l’attento riconoscimento del personale della biblioteca hanno permesso l’avvio di un’indagine articolata che ha portato al recupero del volume.

Il testo riconsegnato è l’ultimo tomo di un’opera monumentale in 13 volumi, dedicata alla mitologia comparata e alle teorie religiose e astronomiche antiche, dall’Egitto alla Cina. Questo esemplare in formato in quarto include 22 preziose tavole calcografiche, di grande valore culturale. Grazie all’intervento dei Carabinieri, il volume è tornato al suo legittimo posto, protetto dalla legislazione sui beni culturali.