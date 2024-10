Nuova stagione del teatro degli Antei: grandi nomi in cartellone per il 2024/25

Parte domenica 17 novembre la stagione teatrale 2024/25 del Teatro degli Antei di Pratovecchio, con un ricco cartellone di otto spettacoli fino a marzo. Tra i protagonisti di questa stagione spiccano nomi celebri del teatro e dello spettacolo italiano: Maria Amelia Monti, Vanessa Gravina, Enzo Decaro, Alessandro Benvenuti, Veronica Pivetti, Alessandro Riccio e Maria Cassi.

La programmazione, frutto della collaborazione tra il Comune di Pratovecchio Stia e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, propone un mix di prosa, commedia, musica e ironia. La stagione si aprirà con Falstaff a Windsor, diretto da Ugo Chiti e interpretato da Alessandro Benvenuti, un adattamento de Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare. Seguiranno spettacoli di grande interesse, tra cui Testimone d’Accusa di Agatha Christie, L’Avaro Immaginario con Enzo Decaro, e lo spettacolo teatral-musicale Il mio amico Giacomo, ispirato alla musica di Giacomo Puccini.

Promozioni e Abbonamenti

Sono state attivate diverse iniziative promozionali per incentivare la partecipazione del pubblico. Tra queste, la Carta dello Spettatore FTS, che permette di accedere a riduzioni sui biglietti in vari teatri toscani; e il progetto Buon Compleanno a Teatro, che regala un biglietto gratuito per lo spettacolo in coincidenza con il compleanno dello spettatore. Inoltre, l’iniziativa Biglietto Sospeso consente di offrire l’ingresso a teatro a chi si trova in difficoltà economica.

Le conferme dei vecchi abbonamenti sono possibili fino al 26 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili a partire dal 28 ottobre. Il prezzo degli abbonamenti varia da 85 a 100 euro, mentre i biglietti singoli sono in vendita a partire da 8 euro per i giovani under 35.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede comunale o acquistare i biglietti online attraverso il portale Discover Arezzo.

Da una settimana prima di ogni spettacolo presso la sede comunale di piazza Maccioni n. 1 (0575 504837 – 0575 504838)

la sera della rappresentazione dalle ore 18,30 presso il teatro

online sul portale di Discover Arezzo – discoverarezzo.ticka.it

info Teatro Comunale degli Antei

tel. 0575 583762 – 504837 – 504838

anagrafe.pratovecchio@casentino.toscana.it

comune.pratovecchiostia.ar.it

toscanaspettacolo.it

Una stagione ricca di nomi importanti e spettacoli di qualità attende il pubblico del Teatro degli Antei. Non resta che prepararsi per una nuova avventura teatrale!