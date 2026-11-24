Quante volte hai pensato che ad Arezzo ci sarebbe qualcosa da cambiare? E se invece di scriverlo sui social potessi andare direttamente a raccontarlo a chi amministra la città?

Il Comune di Arezzo cerca dieci giovani tra i 18 e i 28 anni per la Giunta Z, un progetto che permette di affiancare per un anno il sindaco, il vicesindaco e gli assessori. Le candidature sono aperte fino alle ore 13 di mercoledì 9 dicembre 2026.

Non occorre essere esperti di politica, conoscere a memoria il bilancio comunale o avere un abbonamento alle sedute del Consiglio. L’idea è proprio quella di imparare sul campo, portando anche il proprio punto di vista.

Per almeno 150 ore nell’arco di un anno potrai conoscere da vicino il funzionamento dell’amministrazione, capire come nascono le decisioni e proporre idee. Al termine riceverai un’attestazione delle attività svolte, utilizzabile per chiedere il riconoscimento di crediti formativi alla scuola o all’università.

Chi può partecipare? Chi ha tra i 18 e i 28 anni e risiede, è domiciliato, studia o lavora nel Comune di Arezzo.

Come candidarsi?

Compila il modulo Allegato A, scegliendo fino a due deleghe.

Allega il curriculum europeo firmato.

Scrivi una breve lettera motivazionale.

Non serve nemmeno una PEC: puoi inviare la domanda da una normale casella di posta elettronica a comune.arezzo@postacert.toscana.it oppure protocollo@comune.arezzo.it, indicando come destinatario l’Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore. Consulta l’avviso per tutte le modalità e gli allegati richiesti.

La proroga riguarda anche la Consulta comunale dei Giovani.

Da parte nostra, un invito: fatevi avanti. Non serve avere tutte le risposte, basta avere qualche buona domanda e la voglia di mettersi in gioco. E magari, tra un anno, ci racconterete com’è andata.

Perché Arezzo ha bisogno di giovani che partecipino, non soltanto di adulti che continuino a ripetere che i giovani non partecipano.

Qui trovi l’avviso ufficiale e la modulistica per candidarti.