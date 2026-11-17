A Castiglion Fiorentino un esercizio commerciale effettuava applicazioni di ciglia finte ed extension senza le necessarie autorizzazioni e senza aver presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L’attività, gestita da personale di nazionalità cinese, è stata chiusa nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo nel settore dell’estetica. Dopo una segnalazione e i successivi accertamenti, sono scattate la chiusura e le relative sanzioni. I trattamenti venivano pubblicizzati attraverso i social network, con tariffe fino al 50% inferiori rispetto a quelle praticate dagli operatori regolari.

Il controllo è frutto della collaborazione tra Polizia Locale del Comune di Castiglion Fiorentino, CNA Arezzo Benessere e Sanità e Azienda USL Toscana Sud Est. Insomma, per una volta il trattamento di bellezza più rapido non è stato quello al viso, ma quello alla serranda.

La vicenda si inserisce nella campagna nazionale di CNA Benessere e Sanità per la legalità, accompagnata dallo slogan «La legalità è anche una questione di testa». Secondo il dato richiamato da CNA, nei servizi alla persona il tasso di irregolarità in Italia raggiunge il 27,6%. Una percentuale che, purtroppo, non si elimina con una crema rassodante.

CNA Arezzo sottolinea che l’abusivismo danneggia le imprese in regola e può mettere a rischio la salute dei clienti. L’Asl ricorda che qualifiche professionali e requisiti igienico-sanitari non sono optional da aggiungere al conto, ma condizioni necessarie per effettuare trattamenti sicuri.

Morale: il risparmio può essere attraente, ma quando si parla di salute il fai-da-te normativo rischia di costare parecchio. E il vero trattamento anti-età, per certe attività, resta quello che impedisce di invecchiare sul mercato senza autorizzazioni.