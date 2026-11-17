Il dolore cronico è una cosa seria. Talmente seria che milioni di persone cercano ogni giorno un modo per conviverci, mentre il dibattito pubblico riesce regolarmente a trasformare una questione sanitaria in una discussione da bar tra proibizionisti, aspiranti botanici e ministri della morale.

A riaccendere il confronto è un approfondimento del Sole 24 Ore sulla cannabis medica, nel quale l’oncologa e palliativista Grazia Armento sottolinea l’importanza di valutare il suo impiego già nelle fasi iniziali del percorso di cura, anziché considerarla esclusivamente l’ultima possibilità.

Una prospettiva clinica che merita attenzione, senza trasformarla nell’annuncio di una medicina miracolosa.

Le ricerche scientifiche indicano infatti che alcuni medicinali a base di cannabinoidi possono offrire benefici, generalmente limitati, in determinate forme di dolore cronico. Non funzionano per tutti, non sono privi di effetti collaterali e non sostituiscono automaticamente gli antidolorifici tradizionali.

In Italia la cannabis terapeutica è già prescrivibile secondo precise regole. Una notizia che potrebbe sorprendere chi, sentendo pronunciare la parola cannabis, immagina immediatamente Woodstock, anziché un paziente che cerca di dormire una notte senza dolore.

Il problema non è soltanto stabilire quando possa essere utile, ma garantire informazioni corrette, professionisti preparati e un accesso appropriato e omogeneo alle terapie.

Sotto il post del Sole 24 Ore, intanto, si è aperto il consueto congresso nazionale dei commentatori. C’è chi racconta esperienze personali di sollievo, chi sostiene di non aver avuto alcun beneficio, chi invoca la legalizzazione e chi attribuisce la situazione a complotti planetari.

La medicina, purtroppo per gli appassionati delle certezze assolute, funziona diversamente: servono studi, dosaggi, indicazioni, controlli e una valutazione individuale del paziente.

Il vero paradosso è che una persona con dolore cronico dovrebbe poter discutere serenamente con il proprio medico di tutte le opzioni appropriate, senza dover prima partecipare a un referendum morale sulla propria rispettabilità.

Perché il dolore non è né di destra né di sinistra, non vota e soprattutto non aspetta che la politica finisca di litigare.

Il Forestiero propone quindi una soluzione rivoluzionaria: lasciare le decisioni terapeutiche ai medici e permettere ai pazienti di essere curati secondo le evidenze scientifiche.

Un’idea talmente sovversiva che rischia di richiedere una commissione parlamentare.

E per chi continua a soffrire, nell’attesa, resta sempre la terapia nazionale più diffusa: la pazienza. Purtroppo non risulta particolarmente efficace contro il dolore neuropatico.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Fonti: Il Sole 24 Ore; Ministero della Salute; Cochrane, revisione 2026.