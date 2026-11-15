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Segnaletica di lavori in corso e limite di velocità a 30 km/h lungo una strada di Arezzo.
Segnali di lavori in corso

Arezzo, novembre a ostacoli: strade strette, semafori e divieti. La pazienza non è compresa

Dal 16 novembre modifiche alla viabilità in città e nelle frazioni: chiusure, divieti di sosta e sensi unici alternati fino a dicembre. Ecco dove e quando.

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Arezzo, novembre a ostacoli: strade strette, semafori e divieti. La pazienza non è compresa

Dal 16 novembre modifiche alla viabilità in città e nelle frazioni: chiusure, divieti di sosta e sensi unici alternati fino a dicembre. Ecco dove e quando.

Ad Arezzo arriva una nuova settimana di modifiche alla viabilità. Da lunedì 16 novembre, tra cantieri, divieti di sosta e sensi unici alternati, gli automobilisti dovranno mettere in conto qualche deviazione e una buona scorta di pazienza. Quella, per ora, non è soggetta a ordinanza.

Le limitazioni interessano il centro, alcune strade cittadine e diverse frazioni, con scadenze che vanno dal 16 novembre fino all’ultimo giorno dell’anno. Ecco il calendario, così almeno si può scegliere dove imprecare con cognizione di causa.

Lunedì 16 novembre: via Fontanella

Dalle 8:30 alle 14:30, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati dal civico 16 al civico 28 e divieto di transito nel tratto tra via Piana e via Dietro le Campane. La misura vale soltanto per lunedì.

Fino a mercoledì 18 novembre: Capanne di Rigutino e Fonte Veneziana

A Capanne di Rigutino, in corrispondenza del civico 24, senso unico alternato per 30 metri, dalle 8:30 alle 17:30, regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Nello stesso periodo è prevista la chiusura della corsia d’immissione in via Fonte Veneziana da viale Giacomo Matteotti, con restringimento della carreggiata all’angolo con via Guinicelli e divieto per i pedoni di utilizzare i marciapiedi adiacenti, dalle 8:30 alle 17:30.

Fino a venerdì 20 novembre: piaggia del Murello e San Leo

In piaggia del Murello, dal civico 5 per 20 metri, divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata dalle 8:30 alle 17:30. A San Leo, tra i civici 17 e 13, senso unico alternato con semaforo o movieri dalle 8:00 alle 18:00.

Fino a lunedì 23 novembre: via Carlo Pisacane

Tra i civici 83 e 85, dalle 8:30 alle 17:30, divieto di sosta con rimozione, senso unico alternato con semaforo o movieri e divieto di utilizzare il marciapiede adiacente. Insomma, in quel tratto non se la passa benissimo neppure chi va a piedi.

Fino a venerdì 27 novembre: via Pietramala e Santa Firmina

Dalle 8:30 alle 18:30, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato, gestito da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, in via Pietramala per 30 metri vicino all’ingresso del parcheggio Pietri e a Santa Firmina, dal civico 112/8 per 45 metri.

Fino a lunedì 30 novembre: campo sportivo di Santa Firmina

Nei pressi dell’ingresso al campo sportivo resta in vigore, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione.

Fino al 31 dicembre: Palazzo del Pero

Tra i civici 24 e 25, dalle 8:00 alle 17:00, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito. Inoltre, con orario continuato, è vietata all’altezza del civico 16 la svolta verso il civico 25. Qui il cantiere accompagnerà gli automobilisti fino al brindisi di Capodanno.

Dal 17 novembre al 6 dicembre: Giovi

Dal civico 25 per un tratto di 100 metri, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri dalle 8:00 alle 20:00.

Dal 18 al 27 novembre: via Buonconte da Montefeltro

Dall’incrocio con via della Cella fino alla rotonda, senso unico alternato con semaforo o movieri, dalle 8:00 alle 18:00.

Il consiglio resta quello di controllare percorso e orari prima di partire. Perché ad Arezzo, in questi giorni, trovare la strada libera potrebbe richiedere più fortuna che trovare parcheggio.

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