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Lavori stradali e modifiche alla viabilità ad Arezzo dal 26 ottobre 2026.
Nuovi cantieri ad Arezzo: restringimenti, sensi unici alternati e divieti di sosta in diverse strade cittadine.

Arezzo, strade a metà e pazienza intera: da lunedì torna lo slalom tra i cantieri

Dal 26 ottobre nuovi lavori e restringimenti in diverse zone della città. Tra semafori, divieti di sosta e marciapiedi chiusi, gli automobilisti aretini potranno esercitarsi nell'arte della sopravvivenza urbana.

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Arezzo, strade a metà e pazienza intera: da lunedì torna lo slalom tra i cantieri

Dal 26 ottobre nuovi lavori e restringimenti in diverse zone della città. Tra semafori, divieti di sosta e marciapiedi chiusi, gli automobilisti aretini potranno esercitarsi nell'arte della sopravvivenza urbana.

Da lunedì 26 ottobre ad Arezzo si apre un’altra settimana di lavori stradali, restringimenti, sensi unici alternati e divieti di sosta. Per chi guida, parcheggia, pedala o semplicemente vorrebbe camminare su un marciapiede, si annunciano nuove occasioni per mettere alla prova pazienza e autocontrollo.

Via Bicchieraia e via Vittorio Veneto: si comincia lunedì

Da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre, restringimento della carreggiata in via Bicchieraia, tra i civici 23 e 25, con orario continuato.

Stesse date in via Vittorio Veneto, all’altezza del civico 187, dove il restringimento interesserà 20 metri di strada dalle 8 alle 18.

Insomma, pochi metri alla volta, ma sufficienti per ricordarci che ad Arezzo anche una carreggiata intera può diventare un bene di lusso.

Via del Trionfo: il nome promette, il semaforo decide

Fino a venerdì 30 ottobre, in via del Trionfo, all’altezza del civico 79, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e senso unico alternato per un tratto di 20 metri, dalle 8:30 alle 17:30.

La circolazione sarà regolata da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Il Trionfo, per il momento, sarà riuscire a passare al primo verde.

Via Golgi: pazienza obbligatoria fino al 4 novembre

Fino a mercoledì 4 novembre, 24 ore su 24, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nei 20 metri di via Golgi che precedono l’incrocio con via Stoppani.

Un piccolo tratto di strada, una grande opportunità per approfondire la conoscenza del proprio volante.

Via Sicilia: il parcheggio va in vacanza fino al 25 novembre

Qui il calendario si allunga. Fino a mercoledì 25 novembre, giorno e notte, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati dal civico 41 di via Sicilia fino all’incrocio con via della Chimera.

Vietato anche il transito pedonale in fondo alla strada, nell’area utilizzata come deposito di cantiere.

Il parcheggio, da queste parti, sarà una specie protetta. Soprattutto perché introvabile.

Via Francesco Redi: dal 28 ottobre tocca anche ai pedoni

Da mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre, dalle 8 alle 18, senso unico alternato per 30 metri all’altezza del civico 3 di via Francesco Redi, regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Interdetto ai pedoni anche il marciapiede adiacente. Per una volta, quindi, automobilisti e pedoni saranno perfettamente d’accordo: nessuno passerà come vorrebbe.

Via Padre Teodosio, via Dei Frati e Ceciliano: il semaforo è di casa

Proseguono fino a venerdì 30 ottobre, dalle 8 alle 17, i sensi unici alternati in via Padre Teodosio e in via Dei Frati, regolati da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

A Ceciliano, invece, i lavori andranno avanti fino a martedì 3 novembre, dalle 8:30 alle 17:30, all’altezza dei civici 65/C, 58 e 53, su tratti di massimo 30 metri.

Previsti anche restringimenti lungo la strada regionale 71 e il divieto di utilizzare il marciapiede tra i civici 97 e 103.

Via Vittorio Alfieri: si fermano anche biciclette e pedoni

Fino a venerdì 20 novembre, dalle 8 alle 17, senso unico alternato per 25 metri in via Vittorio Alfieri, fino alla rotatoria all’incrocio con via Caduti di Cefalonia e Corfù.

Interdetti anche il tratto della pista ciclabile, il marciapiede e parte dell’area verde adiacenti al cantiere.

Un risultato democratico: disagi distribuiti equamente fra chi va in auto, chi pedala e chi cammina.

La morale della settimana

I lavori stradali sono necessari, ci mancherebbe. Le buche non si sistemano da sole e le infrastrutture hanno bisogno di manutenzione.

Resta il fatto che, fra un restringimento e un senso unico alternato, muoversi ad Arezzo richiederà una certa organizzazione.

Il consiglio è semplice: controllare percorsi e orari prima di partire, rispettare la segnaletica e mettere in conto qualche minuto in più.

Perché ad Arezzo, in certi giorni, il vero traguardo non è arrivare puntuali. È arrivare senza aver litigato con un semaforo.

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