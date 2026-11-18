Spinaci e lenticchie a cena: pochi fronzoli, tanti nutrienti. Il dottor Pierluigi Rossi, medico e divulgatore aretino, propone sui suoi canali social un abbinamento semplice, accompagnato da olio extravergine, pane integrale e una spremuta di agrumi. Altro che ricette con ventisette ingredienti e la benedizione dello chef: qui bastano due protagonisti che si trovano anche al supermercato sotto casa.

Secondo Rossi, gli spinaci forniscono sostanze vegetali interessanti, tra cui nitrati, carotenoidi e polifenoli. I nitrati alimentari possono contribuire, attraverso diversi passaggi nell’organismo, alla formazione di ossido nitrico, una molecola coinvolta nella regolazione dei vasi sanguigni. Questo non significa, naturalmente, che un piatto di spinaci sostituisca una terapia per la pressione alta: il frigorifero non ha ancora conseguito la laurea in medicina.

Il medico richiama anche l’importanza dei carotenoidi e suggerisce gli spinaci cotti. La cottura può rendere più disponibili alcuni carotenoidi; quanto al ferro vegetale, viene assorbito meno facilmente di quello presente negli alimenti animali. Ecco perché Rossi consiglia di abbinare una spremuta di arance e limone: la vitamina C favorisce l’assorbimento del ferro non eme, pur senza annullare tutti i fattori che ne limitano la disponibilità.

Le lenticchie completano il piatto con proteine vegetali, carboidrati complessi e fibre utili anche al microbiota intestinale. Rossi ne sottolinea il contenuto proteico e la presenza di amminoacidi essenziali, compresa la leucina. Serve però una precisazione sulle quantità: i circa 25-27 grammi di proteine per 100 grammi si riferiscono alle lenticchie secche; in 100 grammi di lenticchie cotte ce ne sono mediamente circa 9, perché durante la cottura assorbono acqua.

Il suo suggerimento per organizzare la cena segue il cosiddetto metodo molecolare: iniziare con verdure crude, miste e tagliate finemente, proseguire con le lenticchie condite con olio extravergine, terminare con spinaci cotti e una porzione di pane integrale, accompagnando il pasto con agrumi. È una proposta alimentare di Rossi, non una sequenza obbligatoria per tutti né una ricetta capace, da sola, di garantire il sonno.

Proprio sul riposo vale la pena evitare i miracoli a comando. Una cena equilibrata può inserirsi in buone abitudini quotidiane, ma non esistono prove sufficienti per promettere che spinaci e lenticchie regalino automaticamente una notte ristoratrice. Se bastasse quello, ad Arezzo l’insonnia sarebbe già stata sconfitta dai banchi del mercato.

Il messaggio di fondo del dottor Rossi resta semplice: prestare attenzione alla qualità e alla varietà di ciò che portiamo in tavola. Senza trasformare un piatto salutare in una medicina, né una spremuta in una prescrizione universale. Insomma, la salute può cominciare anche dalla cucina. Purché non si chieda alle lenticchie di fare pure il lavoro del medico.

Fonte: indicazioni nutrizionali pubblicate dal dottor Pierluigi Rossi nel post Facebook «Spinaci e lenticchie». Le precisazioni sui valori proteici e sull’assorbimento del ferro sono editoriali.