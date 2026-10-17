Arezzo, domenica a ostacoli: mercatini, pinguini e cantieri. Per circolare serve il navigatore e un po’ di fede

Ad Arezzo il fine settimana si annuncia movimentato. Domenica 18 ottobre, tra mercatini, iniziative e divieti di circolazione, trovare una strada libera potrebbe diventare un esercizio di creatività. Da lunedì 19, poi, tornano protagonisti i cantieri, perché una città senza qualche senso unico alternato rischierebbe evidentemente di annoiarsi.

Domenica 18 ottobre: mercatini e divieti in centro

Il mercatino del Calcit interesserà la parte bassa di corso Italia e piazza San Jacopo. Dalle 6 alle 20 saranno vietati transito e sosta nel tratto di corso Italia compreso tra l’incrocio con via Roma e quello con via Spinello.

L’iniziativa “Meno Alti dei Pinguini” porterà ulteriori modifiche: dalle 15 alle 17 divieto di transito in corso Italia, tra piazza San Michele e via di Seteria, e nella stessa via di Seteria.

Il mercato delle pulci, invece, interesserà la zona di via Fleming, via Spallanzani e via Ferraris. Dalle 8 alle 20 scatterà il divieto di sosta con rimozione, mentre la circolazione sarà regolata da sensi unici:

Via Fleming: direzione da via Spallanzani verso via Guglielmo degli Ubertini.

Via Morgagni: direzione da via Guglielmo degli Ubertini verso via Spallanzani.

Insomma, domenica si potrà comprare praticamente di tutto. Trovare parcheggio, invece, potrebbe essere l’articolo più raro del mercatino.

Da lunedì 19 ottobre: riparte il festival dei cantieri

Lunedì 19 ottobre, dalle 8 alle 18:30, via Madonna del Prato sarà chiusa al transito tra via Roma e via Giuseppe Garibaldi.

Nella stessa giornata, dalle 8:30 alle 17:30, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, a Monte Sopra Rondine, all’altezza del civico 44/A, e a Ripa di Olmo, all’altezza del civico 20/B. In entrambi i casi i lavori interesseranno circa 20 metri.

Gli altri interventi: strada per strada

Il calendario prosegue con una lunga serie di modifiche alla viabilità.

Fino al 20 ottobre: senso unico alternato dalle 8:30 alle 17:30 in via Duccio da Buoninsegna, tra via Arno e via Bellotti.

senso unico alternato dalle 8:30 alle 17:30 in via Duccio da Buoninsegna, tra via Arno e via Bellotti. Fino al 23 ottobre: senso unico alternato continuativo in via Pievan Landi, tra i civici 1 e 3. Divieto di sosta con rimozione, dalle 8:30 alle 17:30, in via Trasimeno tra i civici 28 e 32 e in via Nazario Sauro, dall’incrocio con via Trasimeno al civico 24.

senso unico alternato continuativo in via Pievan Landi, tra i civici 1 e 3. Divieto di sosta con rimozione, dalle 8:30 alle 17:30, in via Trasimeno tra i civici 28 e 32 e in via Nazario Sauro, dall’incrocio con via Trasimeno al civico 24. Fino al 26 ottobre: restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione sulla strada regionale 69, tra i chilometri 59+798 e 59+803, dalle 8 alle 17.

restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione sulla strada regionale 69, tra i chilometri 59+798 e 59+803, dalle 8 alle 17. Fino al 27 ottobre: senso unico alternato a Marcena, tra i civici 23/D e 30/B, dalle 8 alle 17.

senso unico alternato a Marcena, tra i civici 23/D e 30/B, dalle 8 alle 17. Fino al 30 ottobre: chiusura continuativa di un tratto di 20 metri di via di Castelsecco, a partire dall’ingresso del parcheggio del campo di atletica, e del marciapiede adiacente.

chiusura continuativa di un tratto di 20 metri di via di Castelsecco, a partire dall’ingresso del parcheggio del campo di atletica, e del marciapiede adiacente. Dal 19 ottobre al 2 novembre: divieti di sosta con rimozione, 24 ore su 24, in via Martiri di Civitella, per 15 metri a partire dal civico 11/13, con chiusura del marciapiede adiacente; in una parte del parcheggio di fronte al civico 63 di Casenuove di Ceciliano; e in quattro posti auto di largo Venezia, all’altezza del civico 9. Previsto anche il senso unico alternato con semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

divieti di sosta con rimozione, 24 ore su 24, in via Martiri di Civitella, per 15 metri a partire dal civico 11/13, con chiusura del marciapiede adiacente; in una parte del parcheggio di fronte al civico 63 di Casenuove di Ceciliano; e in quattro posti auto di largo Venezia, all’altezza del civico 9. Previsto anche il senso unico alternato con semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Fino al 6 novembre: divieto di sosta e restringimento di carreggiata a San Zeno, lungo la strada vicinale dei Mori, dall’incrocio con la statale 73 fino ad Aisa Impianti, dalle 8 alle 17.

divieto di sosta e restringimento di carreggiata a San Zeno, lungo la strada vicinale dei Mori, dall’incrocio con la statale 73 fino ad Aisa Impianti, dalle 8 alle 17. Fino al 16 novembre: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Alessandro Volta, tra i civici 2 e 32, e di via Galileo Galilei, tra i civici 1 e 11, dalle 8:30 alle 17:30. Via Volta sarà inoltre chiusa al transito il 22 e 23 ottobre, mentre via Galilei subirà la stessa sorte il 29 e 30 ottobre, sempre dalle 8:30 alle 17:30.

divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Alessandro Volta, tra i civici 2 e 32, e di via Galileo Galilei, tra i civici 1 e 11, dalle 8:30 alle 17:30. Via Volta sarà inoltre chiusa al transito il 22 e 23 ottobre, mentre via Galilei subirà la stessa sorte il 29 e 30 ottobre, sempre dalle 8:30 alle 17:30. Fino al 21 novembre: divieto di sosta con rimozione e chiusura del marciapiede in via Carlo Pisacane, tra i civici 83 e 85.

divieto di sosta con rimozione e chiusura del marciapiede in via Carlo Pisacane, tra i civici 83 e 85. Dal 20 al 22 ottobre: senso unico alternato a Borgo a Giovi, in corrispondenza del civico 23, per 30 metri, dalle 8:30 alle 17:30.

Nei tratti interessati, i sensi unici alternati saranno regolati da semafori o movieri in caso di traffico intenso, secondo le disposizioni previste.

La pazienza degli automobilisti, patrimonio cittadino

Tra una deviazione e un divieto di sosta, agli aretini non resterà che organizzarsi per tempo e prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Perché ad Arezzo le strade cambiano, i cantieri si spostano e i parcheggi spariscono. Ma una certezza rimane: quando finalmente hai capito da dove passare, probabilmente hanno già aperto un altro cantiere.