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Bambini partecipano a un'iniziativa di ToscanABILE ad Arezzo
Un'iniziativa di ToscanABILE dedicata ai bambini, tra inclusione sociale e attività educative.

Caregiver, la fatica invisibile di chi si prende cura degli altri: la voce di Salvatore Mauro

Il presidente di ToscanABILE racconta le difficoltà quotidiane delle famiglie, la mancanza di sostegni continuativi e le aspettative per la nuova legge sui caregiver.

Carlo Umberto Salvicchi
By Carlo Umberto Salvicchi

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Carlo Umberto Salvicchi

Caregiver, la fatica invisibile di chi si prende cura degli altri: la voce di Salvatore Mauro

Il presidente di ToscanABILE racconta le difficoltà quotidiane delle famiglie, la mancanza di sostegni continuativi e le aspettative per la nuova legge sui caregiver.

🌵 Le spine di Carlo
Storie, interviste e domande scomode su Arezzo e il suo territorio. Una rubrica di Carlo Umberto Salvicchi, per dare voce a chi ne ha meno, raccontare problemi spesso ignorati e pungere dove serve. Perché l’Ortica non deve soltanto far sorridere, ma anche far riflettere.

Caregiver, colui o colei che presta cura.

Salvatore Mauro, presidente dell'associazione ToscanABILE di Arezzo
Salvatore Mauro, presidente di ToscanABILE, racconta le difficoltà quotidiane dei caregiver familiari.

Salvatore Mauro, 64 anni, calabrese di origine, vive ad Arezzo da più di 10 anni. È caregiver di una figlia con disabilità, assieme alla moglie. «Sono le donne», ci dice, «a caricarsi il maggior peso assistenziale».

Quanto e quale peso? Il caregiver, secondo Salvatore, nel gesto di amore infinito verso il proprio caro, si annienta dal punto di vista personale. Non più lavoro, vita privata e sociale. Tutto è legato a doppio filo alle esigenze dell’altra persona.

Il rischio è racchiuso in un’altra parola inglese, burnout, ovvero esaurimento, crollo, uno stato di logoramento e spossamento.

Mauro è anche presidente di ToscanABILE, associazione di genitori con disabilità in famiglia, attiva in progetti di inclusione sociale. È in corso uno sportello di sostegno, con incontri periodici e gratuiti con psicologi e altri professionisti, per mettere in rete chi, quotidianamente, affronta queste difficoltà. Per informazioni: toscanabile@toscanabile.com.

Un osservatorio a tutto tondo, quello di Salvatore. Da qui, il primo grido è rivolto verso l’assenza di un punto di riferimento al quale rivolgersi. Pochi i servizi presenti nel territorio, sia privati che soprattutto pubblici. L’assistenza sociale può dare una mano, ma non ci sono supporti costanti che accompagnino le persone.

Le difficoltà sono sempre più grandi… Eppure stiamo parlando di un fenomeno che, secondo le stime nazionali, riguarda circa sette milioni di italiani. Non conosciamo dati che riguardano Arezzo. Tutto lascia supporre, parametrando i dati nazionali, che stiamo parlando di alcune migliaia di persone.

A livello nazionale, il disegno di legge sul riconoscimento dei caregiver è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 14 ottobre e trasmesso al Senato il 16 ottobre per la seconda lettura. Prevede una definizione del profilo giuridico della figura, un contributo economico per il caregiver prevalente fino a 400 euro al mese, secondo specifici parametri ISEE. Inoltre, possibilità di smart working, permessi solidali e agevolazioni per studenti (esoneri o crediti).

Permane il ragionevole dubbio di un’approvazione prima della fine della legislatura e poi saranno necessarie le istruzioni operative dell’INPS per la definitiva operatività.

«Manca la possibilità», sottolinea Salvatore Mauro, «di considerare, con contributi pensionistici figurativi, il lavoro che facciamo. Molti sono costretti ad abbandonare la professione», prosegue, «mettendo a rischio la propria futura pensione».

Uno sportello nel territorio, un educatore che permetta ai familiari di tirare il fiato ogni tanto. Questo è il minimo sindacale che il silente, dignitoso, numeroso, encomiabile mondo dei caregiver chiede alle amministrazioni del territorio.

Qualcuno batterà un colpo?

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Carlo Umberto Salvicchi, sociologo mancato e giornalista poco praticante da oltre 40 anni. Ama le persone care e quelle libere. I tifosi vanno bene solo nello sport. Ha un obiettivo primario. Lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. E un motto: l’ironia ti salverà la vita…

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