Arezzo, il Consiglio Comunale tra rifiuti, sicurezza, lavori pubblici e il nodo irrisolto del Centro per l’Impiego

Le interrogazioni dei consiglieri: emergenze ambientali, sicurezza e opere in stallo

Nella seduta del Consiglio Comunale di Arezzo, ampio spazio è stato dedicato alle interrogazioni dei consiglieri su questioni ambientali, servizi pubblici, sicurezza urbana e ritardi nei lavori pubblici.

Rifiuti: la riorganizzazione non convince

I consiglieri Giovanni e Marco Donati hanno sollevato critiche sulla gestione dei rifiuti: carenza di cassonetti, soprattutto per l’organico nelle frazioni, cassonetti stracolmi in centro, e un servizio di raccolta sfalci giudicato “assolutamente insufficiente”. Marco Donati ha anche evidenziato le difficoltà dovute a problemi impiantistici fuori Comune, che metterebbero sotto pressione il termovalorizzatore di San Zeno.

L’assessore Marco Sacchetti ha difeso la riorganizzazione come parte di un piano quinquennale concertato con il gestore e l’autorità d’ambito, finalizzato a incrementare la raccolta differenziata tramite il porta a porta. Ha però riconosciuto criticità su cui è in corso un monitoraggio. Per gli sfalci, ha proposto un servizio stagionale a chiamata.

Lavori e archeologia: attenzione su via Fiorentina

Egiziano Andreani ha chiesto chiarimenti sulla presenza di reperti archeologici in via Fiorentina e zona Orciolaia. Sacchetti ha rassicurato: la Soprintendenza ha attivato la sorveglianza archeologica.

Centro per l’Impiego: tempi lunghi e costi in salita

Michele Menchetti è tornato sulla questione del nuovo Centro per l’Impiego: “Una vicenda infinita”, ha detto, ricordando come la data di consegna sia slittata dal 2023 a maggio 2026. Ha lamentato la mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione e sollevato dubbi su costi che sarebbero passati da 3,8 a oltre 6 milioni di euro, a fronte di una dichiarazione dell’assessore Casi che ha confermato “un quadro economico invariato a 5,3 milioni”.

Passerella di Rigutino e parco di Vitiano: lavori in arrivo

Andrea Gallorini ha chiesto aggiornamenti su due opere pubbliche: la passerella pedonale di Rigutino (lavori al via a settembre) e l’area verde di Vitiano, per cui sono state stanziate risorse nella variazione di bilancio del 29 maggio, con intervento previsto sempre per settembre.

Sicurezza: aree verdi e zone “a rischio”

Alessandro Caneschi ha segnalato l’assenza di illuminazione nell’area verde tra Largo Pontalto e via Sibilla Aleramo, teatro di un’aggressione recente. L’assessore Casi ha confermato la volontà d’intervenire, compatibilmente con il coinvolgimento della Regione Toscana, proprietaria dell’area.

Caneschi ha inoltre chiesto aggiornamenti sul trasferimento del “Cavallo della Croce” dell’artista Aceves. Il sindaco Ghinelli ha confermato l’invio dell’opera a Piazza Armerina per una mostra collaterale ad “Agrigento Capitale della Cultura”, e ha aggiunto che sono in corso interlocuzioni con la Soprintendenza per una sua futura collocazione ad Arezzo.

Impatto ambientale e salute pubblica a San Zeno

Il consigliere Alessandro Caporali ha chiesto ulteriori studi sull’impatto odorigero e sanitario nella zona del termovalorizzatore di San Zeno. Sacchetti ha risposto che l’impianto ha già ridotto l’impatto degli odori, ma non ha escluso futuri studi, pur evidenziando i costi di tali iniziative e il ruolo della Regione e di Arpat nella gestione.

Viabilità: manutenzione strada del Sacro Cuore

Giovanni Donati ha chiesto la manutenzione della strada bianca che collega il convento del Sacro Cuore a Badia San Veriano. L’assessore Casi ha detto che è in corso una verifica della titolarità delle aree.

Delibere approvate: trasporto scolastico, commercio su suolo pubblico e nuove “zone rosse”

Nuovo regolamento per il trasporto scolastico

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento del servizio di trasporto scolastico. Tra le novità: estensione alla fascia 3-6 anni, decurtazione del 40% della retta in caso di uso parziale (solo andata o solo ritorno), criteri più trasparenti per l’accesso al servizio, e agevolazioni legate all’ISEE. L’entrata in vigore è prevista per il nuovo anno scolastico.

Mercati e fiere: aggiornamento al regolamento comunale

Via libera anche al piano aggiornato per il commercio su aree pubbliche. L’assessore Simone Chierici ha illustrato le modifiche: eliminazione del mercato di via Lorenzetti, nuova perimetrazione per le fiere del Mestolo e dell’Annunziata, introduzione di posteggi per disabili in tutti i mercati, e 10 edizioni annuali per i mercatini dei non professionisti. Complessivamente, il piano disciplina oltre 300 posteggi e quasi 1.000 giornate annue di attività fieristica.

Sicurezza urbana: ampliate le “zone rosse”

Su proposta del sindaco Alessandro Ghinelli è stata approvata la modifica al Regolamento di Polizia Urbana che recepisce le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le cosiddette “zone rosse” includeranno ora anche i casi di detenzione e consumo di sostanze stupefacenti e si estenderanno a numerose aree sensibili della città. Approvazione con 21 voti favorevoli e 8 astenuti. Ghinelli ha rilanciato l’ipotesi di introdurre un quarto turno per la polizia municipale, “quando ci saranno le condizioni”.