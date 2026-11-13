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Polizia e Carabinieri davanti al bar chiuso a Montevarchi.
Il provvedimento di chiusura del locale nel centro storico di Montevarchi, disposto dal Questore di Arezzo.

Montevarchi, al bar c’erano troppi precedenti: il Questore ordina 15 giorni di pausa

Dopo una rissa estiva e i controlli della Polizia, scatta la chiusura di un locale del centro storico. Per due settimane il ritrovo cambia indirizzo. Almeno si spera.

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Montevarchi, al bar c’erano troppi precedenti: il Questore ordina 15 giorni di pausa

Dopo una rissa estiva e i controlli della Polizia, scatta la chiusura di un locale del centro storico. Per due settimane il ritrovo cambia indirizzo. Almeno si spera.

A Montevarchi un bar del centro storico resterà chiuso per 15 giorni su disposizione del Questore di Arezzo. Il provvedimento arriva dopo una rissa avvenuta nei pressi del locale durante l’estate e una serie di controlli delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il bar era diventato nel tempo un abituale luogo di ritrovo per persone con precedenti penali e di polizia.

Insomma, c’era chi entrava per un caffè, chi per un aperitivo e chi, almeno sulla carta, aveva già un curriculum piuttosto interessante. Non proprio quello da allegare a una domanda di assunzione.

La situazione era finita sotto osservazione già durante l’estate, quando una rissa nelle vicinanze del locale aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri di Montevarchi.

I successivi controlli delle Volanti del Commissariato hanno portato il Questore ad adottare il provvedimento previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Risultato: serranda abbassata per 15 giorni. Un periodo di riposo forzato che, a differenza delle ferie dei comuni mortali, non è stato richiesto dal titolare.

Naturalmente, avere clienti con precedenti non significa che il gestore abbia commesso reati. E una rissa avvenuta nei pressi del bar non equivale ad attribuirgli la responsabilità dell’accaduto. Il provvedimento ha infatti finalità preventive, legate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Per il momento, dunque, niente caffè al bancone. Quanto alle cattive abitudini di certi frequentatori, quelle purtroppo non risulta che possano essere sospese con un decreto del Questore.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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