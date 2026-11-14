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Fontana della Chimera ai Giardini Porcinai di Arezzo ancora priva d'acqua.
Ai Giardini Porcinai la Chimera continua ad aspettare l'acqua. Intanto arrivano nuove interrogazioni e richieste di chiarimenti.

Arezzo, Gamurrini getta monetine nella fontana: per farla funzionare ormai serve un miracolo

Tre visite alla Soprintendenza, una prova di rialzamento ancora da fare e nessuna data per la riapertura. Il vicesindaco si affida alla fortuna. L'acqua, per ora, resta un'ipotesi.

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Arezzo, Gamurrini getta monetine nella fontana: per farla funzionare ormai serve un miracolo

Tre visite alla Soprintendenza, una prova di rialzamento ancora da fare e nessuna data per la riapertura. Il vicesindaco si affida alla fortuna. L'acqua, per ora, resta un'ipotesi.

Ai Giardini Porcinai di Arezzo le fontane continuano a non funzionare, ma almeno una cosa finalmente si muove: le monetine. A lanciarle personalmente è stato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, che dopo i confronti con la Soprintendenza ha deciso di affidarsi a un’autorità superiore: la fortuna.

Nel video pubblicato sui social, Gamurrini entra direttamente dentro una delle vasche per aggiornare gli aretini sull’ennesimo capitolo della vicenda. Una specie di documentario archeologico, con la particolarità che il reperto da riportare alla luce è una fontana che dovrebbe semplicemente buttare acqua.

«Come vedete è bella pulita, bella poco, pulita sì», esordisce il vicesindaco. E già questo potrebbe essere il bilancio definitivo dell’intervento.

Tre visite alla Soprintendenza, zero schizzi d’acqua

Gamurrini racconta di essere andato in Soprintendenza tre volte: una da solo, una con il sindaco e una terza tramite i tecnici comunali. Il problema rimane la profondità delle vasche, considerata pericolosa soprattutto per i bambini e incompatibile, secondo quanto riferisce il vicesindaco, con le attuali norme di sicurezza.

La soluzione proposta dalla Soprintendenza sarebbe una prova di rialzamento su una piccola porzione della vasca, mantenendo la stessa cromia e rendendo il cambiamento il meno percepibile possibile. In sostanza, bisogna alzare il fondo senza far vedere che è stato alzato. Un’operazione che ad Arezzo potrebbe inaugurare una nuova disciplina: il restauro invisibile di un’opera che continua a essere inutilizzabile.

«Mi viene da ridere se guardate in che condizioni è», commenta Gamurrini. E qui, per una volta, amministrazione e cittadini potrebbero trovarsi perfettamente d’accordo. Anche se c’è chi ride e chi ormai ha finito le barzellette.

Prima la prova, poi forse l’acqua. Ma intanto si spende

Il vicesindaco annuncia che nei prossimi mesi verrà realizzato il campione richiesto. E non sembra particolarmente entusiasta: «Butteremo via un po’ di soldi per fare anche questa prova», afferma nel video.

Una dichiarazione che meriterebbe almeno un preventivo allegato. Perché se i soldi vengono considerati buttati ancora prima di spenderli, forse sarebbe interessante sapere quanti sono, chi li spenderà e se davvero non esistano alternative.

Il problema della sicurezza è reale e la tutela del patrimonio storico non è un capriccio. Ma dopo tutto questo tempo sarebbe altrettanto ragionevole conoscere tempi, costi e responsabilità di un intervento che continua a galleggiare nella burocrazia, pur essendo completamente all’asciutto.

Il gran finale: la fontana diventa un pozzo dei desideri

Il momento più alto del video arriva quando Gamurrini, constatata l’impossibilità di indicare una data per la conclusione della vicenda, tira fuori alcune monetine. «Questi sono i contributi pubblici per il rifacimento della fontana», scherza, prima di lanciarle nella vasca sperando che portino fortuna.

Un gesto simbolico che apre scenari amministrativi inesplorati. Se il metodo funzionasse, il Comune potrebbe adottarlo anche per le altre opere in sospeso: una monetina per ogni progetto fermo, due per quelli in ritardo e una banconota da cinque euro per ottenere un parere entro l’anno.

Naturalmente, prima di autorizzare il lancio delle monete, potrebbe essere necessario verificare che il metallo non alteri la cromia originale della vasca.

La domanda, però, rimane sempre la stessa

Già a luglio L’Ortica aveva raccontato la vicenda delle fontane dei Porcinai, con la Chimera costretta ad aspettare il permesso di bere. Quattro mesi dopo siamo ancora qui, con una prova da realizzare e nessuna data certa.

Gamurrini punta il dito contro la Soprintendenza. La Soprintendenza, almeno per quanto emerge dalle dichiarazioni del vicesindaco, continua a chiedere garanzie sulla conservazione delle vasche. Nel mezzo ci sono gli aretini, che vorrebbero soltanto vedere funzionare due fontane.

Magari prima che diventino patrimonio archeologico anche le pratiche amministrative necessarie per restaurarle.

Per adesso l’unica cosa che è tornata a cadere dentro una fontana dei Porcinai non è l’acqua, ma qualche centesimo. E a questo punto viene un dubbio: non sarà mica che il progetto definitivo prevede una fontana a gettoni?

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Se il video non viene visualizzato, guardalo direttamente su Facebook.

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Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

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