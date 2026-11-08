HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, il treno storico fa il pieno. E per la Città del...
Viaggiatori alla stazione di Arezzo in partenza sul treno storico diretto alla Castagnata di Stia.
La partenza del treno storico dalla stazione di Arezzo verso Stia. L’iniziativa potrebbe essere riproposta per la Città del Natale. Immagine tratta dal servizio di Teletruria.

Arezzo, il treno storico fa il pieno. E per la Città del Natale potrebbe salvarci dagli ingorghi

Successo per il treno storico organizzato dal Dopolavoro Ferroviario verso la Castagnata di Stia. Si pensa già a nuovi collegamenti natalizi da Firenze, Prato e Pistoia per raggiungere Arezzo senza intasare le strade.

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Gianni Bufaloni

Arezzo, il treno storico fa il pieno. E per la Città del Natale potrebbe salvarci dagli ingorghi

Successo per il treno storico organizzato dal Dopolavoro Ferroviario verso la Castagnata di Stia. Si pensa già a nuovi collegamenti natalizi da Firenze, Prato e Pistoia per raggiungere Arezzo senza intasare le strade.

Un treno storico, una domenica in Casentino e tanta gente pronta a salire a bordo. L’iniziativa del Dopolavoro Ferroviario, che ha organizzato un viaggio da Arezzo verso la Castagnata di Stia, ha riscosso un bel successo, riportando sui binari una tradizione che mancava da oltre dieci anni.

L’occasione ha permesso a bambini e famiglie di vivere un’esperienza diversa dal solito: viaggio gratuito per i più piccoli e biglietti a prezzo calmierato per gli adulti, alla scoperta del fascino dei vecchi convogli ferroviari e delle tradizioni casentinesi.

Ma la notizia più interessante potrebbe riguardare proprio Arezzo.

Visto il successo dell’iniziativa, si sta pensando di ripetere l’esperienza in occasione della Città del Natale, organizzando un treno storico capace di portare visitatori da Pistoia, Prato e Firenze, passando per il Valdarno, direttamente nella nostra città.

A bordo potrebbe esserci persino Babbo Natale, quello con la barba e i dolcetti per i bambini. E già questa sarebbe una bella differenza rispetto a certi regali che arrivano ai cittadini sotto forma di multe e divieti di sosta.

Ma il vero regalo, per Arezzo, potrebbe essere un altro: qualche automobile in meno.

Perché ogni anno la Città del Natale attira migliaia di visitatori e, insieme a loro, arrivano inevitabilmente code, parcheggi presi d’assalto e automobilisti che girano come trottole alla ricerca di un posto libero.

Un collegamento ferroviario dedicato, magari ripetuto nei fine settimana di maggiore affluenza, potrebbe rappresentare una soluzione intelligente: famiglie che arrivano comodamente in stazione, visitano il centro e ripartono senza contribuire all’assalto automobilistico.

Naturalmente, per adesso si tratta di una possibilità, non di un servizio già programmato. Ma sarebbe un’idea da sostenere e sviluppare, verificando orari, frequenze e collegamenti utili per chi vuole trascorrere una giornata ad Arezzo.

Il treno storico avrebbe anche un valore turistico tutto suo, trasformando il viaggio in una parte dell’esperienza natalizia.

E soprattutto dimostrerebbe che qualche volta, per andare avanti, può essere utile rispolverare qualcosa del passato.

Se poi riuscissimo a portare i turisti ad Arezzo senza portare anche tutte le loro automobili, sarebbe davvero un piccolo miracolo di Natale.

Senza bisogno nemmeno di chiedere l’intervento di Babbo Natale per trovare parcheggio.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Arezzo, dietro ci bevono e davanti ci leggono: il calice amaranto chiede più movimento
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

Punture scelte

Panoramica di Poti, riapre la discarica abusiva: i cassonetti non ci sono più, i maiali sì

Gino Perticai -
Nuova segnalazione lungo la strada panoramica verso Poti. Vasetti di yogurt, bottiglie e altri rifiuti invadono la vecchia piazzola dei cassonetti e il bosco. Una storia già vista, anche allo Scopetone.

Arezzo, ti sfasciano l’auto e scappano? Ora ci pensano le telecamere. Se hanno visto qualcosa

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Olivi abbandonati: c’è chi vuole curarli gratis, ma per lavorare deve pagare l’affitto

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕