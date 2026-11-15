Arezzo, 15 novembre 2026. La fontana dei Giardini Porcinai è ancora senz’acqua, il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini è finito dentro la vasca per spiegare la situazione e Mauro Valenti, presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia, ha scoperto di avere una cosa in comune con il Comune: i rapporti complicati con la Soprintendenza.

È nata così una lettera di solidarietà che ha il pregio di essere sincera e il difetto, per chi la riceve, di ricordare un paio di vecchie storie. Valenti racconta i divieti che, secondo la sua ricostruzione, costrinsero Arezzo Wave a lasciare prima il Prato e poi a rinunciare a Villa Severi. Il tutto mentre gli viene in mente Franco Cerri, l’uomo in ammollo: almeno lui poteva contare sull’acqua. Sempre che Gamurrini, sentendo nominare Cerri, non pensi subito al centravanti dell’Arezzo. D’altra parte, tra musica e pallone, ad Arezzo si sa bene quale dei due faccia scattare prima il riflesso condizionato. Gamurrini, per ora, deve accontentarsi delle monetine.

Di seguito la lettera integrale di Mauro Valenti, pubblicata come contributo firmato. Le valutazioni e i ricordi storici sono dell’autore.

Ciao a tutti. Stavolta, per una volta, mi trovo dalla stessa parte del Comune di Arezzo. Lo so, fa effetto anche a me.

Chi arriva in treno ad Arezzo, appena esce dalla stazione, trova il benvenuto della città: due vasche con la Chimera, il nostro simbolo, chiuse dalle transenne. Il cartello dice “fine lavori 1/1/2025”. Dentro non c’è acqua, c’è un po’ di tutto. Il turista si guarda intorno e pensa: ecco perché la chiamano Chimera.

Ho visto il video del vicesindaco Gamurrini, sconsolato davanti alla fontana asciutta, che se la prende con la Soprintendenza. Se ho capito bene, per la Soprintendenza la vasca alta 80 centimetri sarebbe pericolosa, e non si potrebbe nemmeno alzare il fondo per rimetterci l’acqua (credo che il motivo sia questo, ma non ci giurerei). Risultato: niente acqua, niente soluzione, niente di niente. Guardandolo mi è tornato in mente Franco Cerri, l’uomo in ammollo della pubblicità di una volta. Con una differenza: lui almeno l’acqua ce l’aveva.

Caro vicesindaco, ti capisco. Davvero. E te lo dice uno che con la Soprintendenza ci ha già fatto due giri.

Primo giro, 1991. Arezzo Wave è alla quinta edizione e si trasferisce al Prato. Un’edizione bellissima, con una decina di Paesi: i Leningrad Cowboys dalla Finlandia, il mitico Manu Dibango dall’Africa, una notte rap con Neffa e rapper da cinque Paesi europei (tra cui i Def Con Dos, resi celebri dai film di Pedro Almodóvar), gli Afterhours, gli Almamegretta e tanti altri. Poi ci dicono che dobbiamo andarcene, perché i bassi potevano far vibrare le vetrate del Marcillat in Duomo. Ci poteva anche stare, per carità. Noi eravamo giovani e facemmo il Comitato Prato Aperto, con una raccolta firme che conservo ancora. Il Comune però stava con la Soprintendenza e non ci fu verso.

Ce ne andammo, e alla fine ci andò bene: trovammo un’area cinque volte più grande (al Prato non ci si stava già più). Era lo spazio di via Arno, oggi sede dell’Olmoponte, dove ricorderete i concerti di Ben Harper, Dave Matthews Band, The Roots, Keziah Jones, Negrita, CSI, Modena City Ramblers e tantissimi altri artisti da tutto il mondo.

Da allora al Prato si sono fatti, e si fanno tuttora, festival di più giorni con band che pompano e DJ set. Le vetrate del Marcillat sono ancora lì, meravigliose come sempre. O si sono fatte più robuste, o i bassi di oggi sono più educati di quelli del 1991. Chissà.

Secondo giro, 2014. Vogliamo riportare il festival in città, a Villa Severi. Dietro il palco, in una zona dove entravano solo gli artisti, c’era uno scavo antico, sepolto sotto un metro di terra e riaperto ogni due anni dai ricercatori americani, che lo studiavano e poi lo ricoprivano. La risposta fu no: qualcuno, guarda caso proprio durante Arezzo Wave e non nel resto dell’anno, avrebbe potuto scavalcare le transenne, superare la sicurezza, il palco e i camerini, armarsi di pala e mettersi a scavare un metro di terra per danneggiare i reperti. Ci tirarono fuori anche l’inquinamento luminoso, in un parco con i suoi lampioni. Quando ci parli, hanno la sicurezza di Re Salomone: è così e basta.

Così finimmo al campo da rugby di Arezzo, dietro la Croce Rossa, giusto per. Intanto a Villa Severi si è fatto di tutto, compreso il festival del fitness, con rumba, Macarena e tutta la colonna sonora ideale per il benessere fisico. Evidentemente i reperti gradiscono l’aerobica e il rock un po’ meno. Sarà questione di gusti.

Per questo, caro Gamurrini, oggi ti sono vicino. Sappiamo cosa vuol dire trovarsi davanti a un no che non si capisce bene da dove arrivi né dove vada.

Al Comune, compagno di marchio suo malgrado, va tutta la nostra solidarietà.

Mauro Valenti

Presidente Fondazione Arezzo Wave Italia ETS