Allarme bomba nelle scuole di Arezzo: alunni evacuati, la mail minatoria raggiunge 300 istituti in Italia

AREZZO – Allarme bomba nelle scuole anche ad Arezzo e in Casentino nella mattinata di mercoledì 11 novembre. Una mail anonima contenente pesanti minacce di attentati, recapitata contemporaneamente a numerosi istituti italiani, ha fatto scattare evacuazioni precauzionali e controlli delle forze dell’ordine.

Ad Arezzo città, secondo le prime informazioni, sono stati evacuati gli alunni della scuola elementare Tricca, accompagnati al parco Pertini in attesa dei genitori. Le procedure hanno interessato anche la scuola primaria di Staggiano e la scuola dell’infanzia di Matrignano.

Secondo un aggiornamento alle 11:38, le evacuazioni hanno coinvolto anche la Margaritone, il liceo artistico e i geometri, con studenti accompagnati al parco Giotto, oltre al liceo classico e alla Cesalpino. Segnalati interventi anche al Vegni, in istituti di Cortona e Terontola e a Civitella. Le scuole di Foiano hanno ricevuto la mail, ma oggi sono chiuse per San Martino. Al liceo Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino si sono svolti controlli senza evacuazione. Non tutte le scuole destinatarie hanno dunque adottato gli stessi provvedimenti.

In Casentino risultano evacuati anche il liceo scientifico Galilei di Poppi e l’Itis Fermi di Bibbiena. Segnalazioni e interventi analoghi sono arrivati da altre province toscane, fra cui Firenze, Lucca, Siena e Pisa.

Una copia completa della comunicazione ricevuta da L’Ortica mostra l’oggetto «Avviso di pericolo», la data dell’11 novembre 2026 e l’orario delle 9:56. Fra i numerosi destinatari visibili figura anche l’Istituto comprensivo di via Fiorentina ad Arezzo. L’indirizzo mittente visualizzato utilizza il dominio «cloud.dyu.edu.tw», ma questo elemento, da solo, non permette di stabilire chi abbia materialmente inviato il messaggio né da dove. Il messaggio è firmato da un sedicente «Mikhail Andropov», che sostiene di aver collocato un ordigno negli edifici e minaccia violenze contro studenti e personale. Nella comunicazione compare anche una minaccia rivolta alla presidente del Consiglio. Si tratta di affermazioni contenute nella mail, non di fatti accertati.

Un estratto della mail minatoria arrivata anche alle di Arezzo l’11 novembre 2026. Oscurati i dati di mittente e destinatari.

Secondo quanto riferito dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e riportato da Reuters, almeno 300 scuole italiane sono state interessate dalle minacce. Il ministro ha osservato che l’estensione degli invii fa pensare a un possibile falso allarme, mentre la polizia indaga sull’origine delle email. La stessa comunicazione ha provocato allarmi in centinaia di scuole da nord a sud del Paese. Secondo quanto riportato da ANSA e Adnkronos, in numerose città gli alunni sono stati fatti uscire in via precauzionale mentre venivano avviate le verifiche. In alcuni istituti della Toscana già controllati non sono stati trovati ordigni.

Restano da chiarire l’origine delle email e l’eventuale collegamento con episodi analoghi dei giorni scorsi. Le evacuazioni non significano che siano state trovate bombe: sono misure adottate per tutelare studenti, insegnanti e personale in presenza di una minaccia.