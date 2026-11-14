Un incidente lo paralizzò a 17 anni. Oggi Massimo Lorusso vuole stare accanto alle famiglie

Un incidente, quando cambia una vita, non finisce con l’arrivo dell’ambulanza o con la dimissione dall’ospedale. Le conseguenze possono durare anni, talvolta per sempre. Lo sa bene Massimo Lorusso, giornalista e scrittore che a 17 anni è rimasto paralizzato dal collo in giù.

Da quasi quarant’anni convive con le conseguenze di quell’incidente, affrontando difficoltà personali, burocratiche e quotidiane. Un’esperienza che oggi ha deciso di mettere a disposizione degli altri attraverso un’iniziativa chiamata «Accanto alle Famiglie».

Lorusso ha scritto alla redazione de L’Ortica dopo aver letto la notizia del tragico incidente avvenuto a Ceciliano, nel quale ha perso la vita un giovane di 28 anni. Nel suo messaggio ha espresso vicinanza ai familiari, precisando di non voler interferire in alcun modo con la loro riservatezza.

Il suo progetto nasce da una convinzione semplice: chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un incidente può offrire ascolto, comprensione e indicazioni utili a chi si trova improvvisamente ad affrontare difficoltà simili.

«Ho vissuto sulla mia pelle quasi quarant’anni di difficoltà dopo un incidente che mi ha lasciato paralizzato dal collo in giù. Quando ho incontrato persone che mi hanno dimostrato un’umanità e una disponibilità straordinarie, mi sono detto: perché tenere questa esperienza soltanto per me? Perché non aiutare altre famiglie a conoscere le stesse possibilità?».

Da questa riflessione è nata «Accanto alle Famiglie».

Non si tratta di un’associazione formalmente costituita, né di una struttura di assistenza legale, ma di un’iniziativa personale che Lorusso definisce autonoma e senza scopo di lucro.

«Non lavoro per alcun avvocato o gruppo professionale e non ricevo alcun beneficio economico da questa iniziativa», precisa.

L’obiettivo è offrire un primo punto di ascolto a persone coinvolte in incidenti stradali e ai loro familiari, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze: dalle lesioni meno gravi alle disabilità permanenti, fino alla perdita di una persona cara.

Lorusso racconta di aver incontrato, nel corso della propria esperienza, professionisti capaci di offrirgli non soltanto competenza, ma anche disponibilità e sensibilità umana. Da qui la volontà di condividere quei contatti con chi ne abbia bisogno.

Chi si rivolge a lui può raccontare la propria situazione, conoscere la sua esperienza e, se lo desidera, essere messo in contatto con professionisti qualificati. Ogni eventuale scelta di assistenza resta comunque libera e personale.

È bene precisare che Lorusso non fornisce direttamente prestazioni professionali o assistenza legale. Eventuali condizioni economiche e modalità degli incarichi dovranno essere chiarite direttamente con i professionisti interessati.

In una società nella quale, dopo un incidente, le famiglie rischiano spesso di trovarsi disorientate tra problemi sanitari, pratiche burocratiche e difficoltà personali, anche la disponibilità di qualcuno ad ascoltare può rappresentare un primo aiuto.

Senza promettere soluzioni miracolose. Senza sostituirsi a medici, avvocati o psicologi. Semplicemente mettendo a disposizione un’esperienza vissuta.

Per informazioni o per contattare Massimo Lorusso: WhatsApp +39 351 611 01 52; email sonoaccantoallefamiglie@gmail.com.