Il miracolo di Via Fiorentina: la rotonda immobile e la carica dei supermercati

Ad Arezzo il tempo è un concetto relativo, ma l’urbanistica è una certezza assoluta.

La nostra amministrazione comunale non governa: dirige i lavori.

Il Sindaco, il ViceSindaco e l’Assessore all’Urbanistica hanno ormai abbandonato le noiose scartoffie della politica per dedicarsi alla loro vera, grandiosa vocazione: i cantieri.

Ogni giorno, come in un bollettino di guerra ma al contrario, i nostri tre eroi ci aggiornano minuto per minuto sull’andamento della leggendaria, mitologica e ormai fantasmagorica rotatoria di Via Fiorentina.

Un post su Facebook per un sacco di cemento spostato, una diretta Instagram per una gettata di ghiaia, un passaggio in prima serata tv per il completamento della “cameretta”.

Nel frattempo, nell’universo parallelo della realtà, accade l’impensabile.

Mentre la rotatoria di Via Fiorentina langue, immobile e sacra come un monumento antico, il settore privato ha risposto al richiamo della giungla dell’asfalto.

Nello stesso arco temporale in cui i nostri amministratori decidevano chi doveva guidare la ruspa, MD, Eurospin e LIDL hanno concepito, proposto varianti al Piano Regolatore, progettato, costruito, arredato e inaugurato ben tre supermercati.

Praticamente, un aretino ha fatto in tempo a veder nascere un discount, fare la spesa per tre anni, accumulare i punti fedeltà e vederselo pure ristrutturare da cima a fondo, il tutto mentre guardava fuori dal finestrino lo stesso, identico scavo del Comune.

La domanda sorge spontanea e stringe il cuore in vista delle prossime elezioni (che, stando ai ritmi attuali, arriveranno molto prima della fine dei lavori): se si presentasse una lista civica composta interamente dai Direttori dei Lavori dei supermercati, gli aretini chi voterebbero?

Immaginate la campagna elettorale: “Votateci e vi asfaltiamo Arezzo in tre giorni, con annesso reparto ortofrutta e sconti del 30% sul primo mese di mandato”.

Il trionfo sarebbe assicurato.

Altro che “direttori dei lavori” di Palazzo Cavallo; qui serve gente che quando vede un mattone, lo posa.

Ma c’è una speranza.

Di recente il Vice Sindaco ci ha rassicurati con una notizia straordinaria: grazie al cantiere, un’impresa di Via Fiorentina ha registrato un sensibile e miracoloso incremento del fatturato!

Un successo economico senza precedenti.

Resta solo un piccolissimo, trascurabile dubbio che attanaglia gli aretini:

Non sarà mica l’impresa che sta costruendo la rotatoria il cui costo è passato da 2.5 a 13 Milioni?