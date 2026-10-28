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Sindaco e vicesindaco durante il sopralluogo in via Erbosa ad Arezzo per i problemi causati dalle radici dei pini.

Arezzo, sindaco e vicesindaco sbarcano in via Erbosa: i pini tremano, Facebook ringrazia

Comanducci e Gamurrini protagonisti di un nuovo episodio della serie social «Sopralluoghi e promesse». Tre soluzioni scartate, una quarta allo studio e un video di quasi tre minuti.

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Arezzo, sindaco e vicesindaco sbarcano in via Erbosa: i pini tremano, Facebook ringrazia

Comanducci e Gamurrini protagonisti di un nuovo episodio della serie social «Sopralluoghi e promesse». Tre soluzioni scartate, una quarta allo studio e un video di quasi tre minuti.

Arezzo, via Erbosa. Il sindaco Marcello Comanducci e il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini sono tornati sul luogo del problema, armati degli strumenti ormai indispensabili per la moderna amministrazione pubblica: uno smartphone, una connessione internet e una discreta confidenza con l’inquadratura verticale.

La notizia è che via Erbosa presenta seri problemi causati dalle radici dei pini, che hanno deformato il manto stradale costringendo gli automobilisti a improvvisare manovre degne di una prova speciale del Rally del Casentino.

La notizia ancora più importante è che sindaco e vicesindaco sono riusciti a documentarlo su Facebook.

Nel video, Comanducci introduce il problema e passa la parola a Gamurrini, che illustra le possibili soluzioni. Un format ormai collaudato: uno fa la domanda, l’altro risponde, entrambi guardano la telecamera e il cittadino scopre che anche le radici hanno bisogno di una conferenza stampa.

Le ipotesi tecniche iniziali erano tre: abbattere gli alberi, modificare la circolazione utilizzando anche la strada interna oppure eliminare i parcheggi lungo il parco Pertini per ricavare spazio alla carreggiata.

Nessuna convince l’amministrazione.

A questo punto arriva il colpo di scena: una quarta soluzione, anche se nel video viene presentata come terza. Evidentemente le radici, oltre all’asfalto, hanno sollevato pure la matematica.

L’idea è allargare le aiuole di circa un metro e venti, intervenire sulla pavimentazione, restringere leggermente le carreggiate e modificare la pendenza della strada per salvaguardare i pini.

Una proposta ragionevole, almeno sulla carta. E soprattutto un risultato che potrebbe mettere d’accordo automobilisti, residenti e alberi, questi ultimi finora gli unici a non aver pubblicato un reel per spiegare la propria posizione.

Il progetto, spiegano i due amministratori, è già finanziato ed è stato portato in giunta. Restano da definire le modalità definitive dell’intervento.

Nel frattempo la comunicazione istituzionale procede spedita. Il Comune non ha ancora sistemato via Erbosa, ma il sopralluogo è già perfettamente percorribile sui social.

E bisogna riconoscere che la coppia Comanducci-Gamurrini sta sviluppando una notevole intesa davanti alla telecamera. Uno introduce, l’altro approfondisce, poi arriva il saluto finale. Manca soltanto la sigla e una voce fuori campo: «Nella prossima puntata, riusciranno i nostri eroi a salvare i pini senza sacrificare la strada?».

Naturalmente il problema è serio e la scelta di conservare le alberature merita attenzione. Una soluzione equilibrata sarebbe nell’interesse di tutti.

Ma una domanda sorge spontanea: quando finiranno i sopralluoghi e cominceranno i lavori?

Perché a forza di vedere sindaco e vicesindaco in giro a raccontare i cantieri, gli aretini rischiano di affezionarsi più alla serie che all’opera pubblica.

Intanto, in via Erbosa, le radici continuano a fare quello che hanno sempre fatto: crescere.

Senza nemmeno chiedere un like.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e dichiarazioni pubbliche degli amministratori.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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