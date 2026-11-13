Nomine ad Arezzo, la meritocrazia è a corrente alternata: Italia Viva punge Tanti, Cherici e Sarri

La meritocrazia è una cosa seria. Talmente seria che, a quanto pare, cambia significato a seconda di chi firma le nomine. Se decide la Regione bisogna controllare curricula, competenze e appartenenze politiche. Se decide Palazzo Cavallo, invece, il metro di giudizio rischia di diventare decisamente più elastico.

A sollevare la questione è Casa Riformista, con un intervento di Italia Viva Area aretina, che chiama direttamente in causa Lucia Tanti, Lucia Cherici e Sandro Sarri. Al centro della polemica ci sono le recenti designazioni negli enti cittadini e un principio tanto semplice quanto scomodo: la meritocrazia dovrebbe valere per tutti, non soltanto per gli avversari.

Tutto parte dallo scorso agosto, quando Lucia Tanti e Lucia Cherici contestarono duramente la nomina di Giovanni Grasso a commissario straordinario dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana. All’epoca si parlò di possibili ricompense politiche, logiche di partito e necessità di garantire competenza, indipendenza e trasparenza.

Parole sacrosante, almeno sulla carta. Il problema, osserva Italia Viva, arriva quando quelle stesse domande vengono rivolte a chi le aveva poste.

Il primo caso è quello di Sandro Sarri, eletto in Consiglio comunale a giugno e uscito dopo pochi mesi dall’assemblea per assumere la guida di AISA Impianti.

Casa Riformista chiede quali competenze specifiche nel settore ambientale e nella gestione dei rifiuti abbiano motivato la scelta. Non mette in discussione le capacità personali di Sarri, ma pretende di conoscere i criteri della designazione. Esattamente come era stato chiesto per Grasso.

Poi c’è Lucia Cherici, che dopo aver criticato il rischio di «contentini politici» nelle nomine regionali è entrata nel consiglio di gestione della Fondazione Thevenin su designazione del Comune.

Anche qui la domanda è piuttosto diretta: quali criteri sono stati utilizzati e che cosa distingue questa scelta, nel metodo, da quelle contestate alla Regione?

Infine Lucia Tanti, alla quale viene chiesto se sia disposta ad applicare alle nomine di Palazzo Cavallo gli stessi principi di opportunità, competenza e indipendenza invocati per quelle regionali.

Insomma, la meritocrazia non dovrebbe funzionare come il parcheggio in centro: riservata agli amici e rigidissima con tutti gli altri.

Italia Viva ricorda inoltre il percorso professionale di Giovanni Grasso, infermiere laureato con due master universitari ed esperienza nella direzione e nel coordinamento di strutture sanitarie, sottolineando il severo scrutinio pubblico al quale fu sottoposto.

La richiesta di Casa Riformista è concreta: rendere pubblici i curricula, i criteri adottati per le designazioni, gli eventuali compensi e gli obiettivi assegnati ai nominati.

«Non accusiamo nessuno di illegittimità e non esprimiamo giudizi preventivi sulle capacità personali», precisa Italia Viva, che rivendica soltanto trasparenza e coerenza.

E qui sta il punto politico. Non è necessario sostenere che una nomina sia sbagliata per chiedere come sia stata decisa. E soprattutto non dovrebbe essere necessario cambiare partito per ottenere una risposta.

La conclusione di Casa Riformista è netta: «Le competenze non hanno colore politico, ma la coerenza si misura soprattutto quando si passa dalle parole alle nomine».

Perché ad Arezzo, evidentemente, anche la meritocrazia rischia di avere una maggioranza e un’opposizione. E quando cambia il vento politico, cambia pure il curriculum da esaminare.