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Il calice amaranto: «Alò, ora basta fischi! Tre vittorie, poi si ragiona di mercato»

Cesare Fracassi chiama a raccolta il popolo amaranto: sostegno alla squadra senza distinzioni, difesa più attenta e tre vittorie per arrivare a quota venti. Poi toccherà alla società aprire il portafoglio, senza fare regali ai procuratori.

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

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Il calice amaranto: «Alò, ora basta fischi! Tre vittorie, poi si ragiona di mercato»

Cesare Fracassi chiama a raccolta il popolo amaranto: sostegno alla squadra senza distinzioni, difesa più attenta e tre vittorie per arrivare a quota venti. Poi toccherà alla società aprire il portafoglio, senza fare regali ai procuratori.

🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Alò, ora basta chiacchiere!

Da qui alla riapertura del mercato bisogna fare una cosa sola: stare tutti uniti, zitti quando c’è da criticare e farsi sentire quando c’è da tifare. Che giochi questo o quell’altro, che ci piaccia la formazione oppure no, adesso conta soltanto l’Arezzo.

L’obiettivo è chiaro: arrivare almeno a quota 20 punti. Servono tre vittorie e, sulla carta, potrebbero bastare anche le partite in casa. Per questo non voglio sentire volare un fischio, né tantomeno un ortaggio. Nemmeno un cavolo, che di questi tempi costa anche troppo per sprecarlo allo stadio!

Poi, quando riaprirà il mercato, la società dovrà mettere mano alle tasche. Ma con giudizio, senza fare favori ai procuratori e senza rischiare di rovinare quello che questi ragazzi hanno costruito con sacrificio nella passata stagione. I soldi vanno spesi per rinforzare la squadra, non per ingrassare chi vive di commissioni.

Sul campo, intanto, le possibilità ci sono. Non è scritto da nessuna parte che gli avversari debbano arrivare tranquillamente nella nostra area di rigore. Bisogna chiudere gli spazi, impedire le incursioni centrali e prestare particolare attenzione ai cross dalle fasce e ai palloni alti, che possono diventare pericolosi.

Gli spazi da coprire non sono enormi e i nostri ragazzi hanno le capacità per farlo. Servono concentrazione, organizzazione e quella voglia di aiutarsi che spesso vale più di tanti discorsi tattici.

E poi ci sono gli esterni. Abbiamo giocatori che, quando mettono il turbo e partono in velocità, possono fare male a chiunque. Bisogna sfruttarli, accompagnarli, cercare la profondità e avere il coraggio di attaccare. Perché quelle tre vittorie non ce le regalerà nessuno, ma possiamo andarcele a prendere.

Qualcuno tirerà fuori i numeri, le statistiche e le percentuali. Tutto rispettabile, per carità. Ma i numeri da soli non scendono in campo. Ci vanno le gambe, la testa e soprattutto la volontà.

Io a queste tre vittorie ci credo. E non è soltanto una speranza: sono convinto che questa squadra abbia ancora le qualità per riuscirci.

Allora cominciamo subito, fin dal Padova. Senza processi dalla tribuna, senza fischi al primo passaggio sbagliato e senza dividere la squadra tra quelli che ci piacciono e quelli che vorremmo vedere in panchina.

Prima si sostiene l’Arezzo, poi, quando sarà il momento, si faranno i conti con chi deve intervenire sul mercato.

Alò ragazzi, ora tocca a voi. E a noi tocca farci sentire!

Forza Arezzo, sempre!

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Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

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