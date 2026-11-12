Si ferma a fare benzina con tre chili e mezzo di cocaina: il pieno più costoso della sua vita

Doveva essere una normale sosta per fare benzina. Invece, per un ventenne partito da Milano con tre chili e mezzo di cocaina nascosti nell’auto, l’area di servizio di Badia al Pino, sull’A1, si è trasformata nel distributore più caro d’Italia. E pensare che il prezzo del carburante, per una volta, non c’entrava niente.

È successo martedì 10 novembre, intorno alle 22. Il giovane, di origine albanese, incensurato e di professione elettricista, si è fermato a rifornire una vettura intestata a una donna residente in Lombardia, con precedenti per spaccio.

Secondo la ricostruzione, mentre andava a pagare il pieno continuava a guardarsi intorno e a tenere d’occhio la macchina. Un comportamento che ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia stradale.

D’altra parte, quando lasci in auto tre chili e mezzo di cocaina, anche andare a pagare la benzina può diventare un’esperienza emotivamente impegnativa. Altro che controllare se ti hanno dato i punti sulla tessera fedeltà.

Il primo controllo non ha dato risultati. Gli agenti, però, hanno deciso di approfondire gli accertamenti nella sede della sottosezione di Battifolle.

Ed è lì che è arrivata la sorpresa: nascosti nel telaio dell’auto, tra i due sedili, c’erano panetti contenenti complessivamente tre chili e mezzo di cocaina, confezionati in involucri con la scritta Toyota.

Una trovata pubblicitaria decisamente alternativa. La casa automobilistica, immaginiamo, avrebbe preferito essere associata ai consumi ridotti.

Il viaggio verso sud si è quindi interrotto. Il giovane è stato arrestato.

Resta una certezza: il ragazzo era partito da Milano, aveva un’auto in prestito e doveva soltanto fare rifornimento.

È riuscito a trasformare un pieno di benzina in un soggiorno forzato ad Arezzo. Senza nemmeno avere il tempo di visitare la Fiera Antiquaria.

Morale della favola: quando trasporti tre chili e mezzo di cocaina, il problema non è quanto costa la benzina. È quanto può costare fermarsi a comprarla.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.