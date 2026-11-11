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Cacciatore con fucile e cane durante una battuta di caccia in campagna.
Un cacciatore con il proprio cane. Immagine illustrativa

Incidente di caccia a Brolio, muore Marcello Meucci: aveva 57 anni

Tragedia nelle campagne di Castiglion Fiorentino. Il cacciatore, residente a Creti di Cortona, sarebbe stato colpito accidentalmente dal proprio fucile dopo una caduta. La moglie ha dato l'allarme non vedendolo tornare a casa.

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Incidente di caccia a Brolio, muore Marcello Meucci: aveva 57 anni

Tragedia nelle campagne di Castiglion Fiorentino. Il cacciatore, residente a Creti di Cortona, sarebbe stato colpito accidentalmente dal proprio fucile dopo una caduta. La moglie ha dato l'allarme non vedendolo tornare a casa.

Una mattinata di caccia si è trasformata in tragedia nelle campagne della Valdichiana. Marcello Meucci, 57 anni, residente a Creti, frazione del comune di Cortona, ha perso la vita mercoledì 11 novembre nella zona delle Colmate, nei pressi di Brolio, nel territorio di Castiglion Fiorentino.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era uscito da solo durante la mattinata per andare a caccia. Non vedendolo rientrare all’ora di pranzo, la moglie si è preoccupata e ha dato l’allarme, chiedendo al fratello di raggiungere il luogo in cui si trovava il marito.

A rendere possibile l’individuazione della zona sarebbe stata la posizione condivisa attraverso il telefono cellulare. Una volta raggiunta l’area nei pressi del laghetto delle Colmate, è avvenuta la tragica scoperta: il corpo del 57enne era a terra, ormai senza vita. Inutili i soccorsi.

La prima ipotesi è quella di un incidente provocato da una caduta accidentale. Meucci potrebbe essere inciampato o aver perso l’equilibrio mentre aveva con sé il fucile. Durante la caduta sarebbe partito un colpo dall’arma, raggiungendolo mortalmente.

Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cortona, coordinati dal comandante Roberto Pivotto, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli eventuali accertamenti medico-legali necessari a stabilire con certezza le cause della morte.

Marcello Meucci era conosciuto nella comunità di Creti e aveva lavorato per molti anni al Pastificio Fabianelli, azienda che aveva lasciato da poco.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore nella frazione cortonese e tra quanti lo avevano conosciuto durante la sua lunga esperienza lavorativa.

Resta ora da chiarire come si sia verificato il colpo fatale. Una tragedia che ha spezzato una vita e lasciato una famiglia e un’intera comunità nel dolore.

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