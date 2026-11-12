HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, scoperto il vero rischio d’impresa: far entrare gli ispettori
Ispettore del lavoro durante un controllo in un'officina industriale, immagine illustrativa.
Sicurezza sul lavoro, controlli tra Arezzo e Valdarno: quattro attività sospese su 17 aziende ispezionate. Immagine generata con intelligenza artificiale a scopo illustrativo.

Arezzo, scoperto il vero rischio d’impresa: far entrare gli ispettori

Controlli in 17 aziende tra Arezzo e Valdarno: quattro attività sospese, 27 prescrizioni e oltre 50mila euro di ammende. In alcune imprese la sicurezza sul lavoro era evidentemente considerata un optional, come il climatizzatore sulla Panda del '92.

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Arezzo, scoperto il vero rischio d’impresa: far entrare gli ispettori

Controlli in 17 aziende tra Arezzo e Valdarno: quattro attività sospese, 27 prescrizioni e oltre 50mila euro di ammende. In alcune imprese la sicurezza sul lavoro era evidentemente considerata un optional, come il climatizzatore sulla Panda del '92.

AREZZO – Brutta settimana per alcune aziende tra Arezzo e Valdarno, dove dal 26 al 30 ottobre gli ispettori del lavoro hanno commesso un gesto del tutto imprevedibile: sono entrati a controllare se le norme venissero rispettate.

Il risultato è stato sorprendente soprattutto per chi pensava che la sicurezza sul lavoro fosse una leggenda metropolitana inventata dai sindacati per rovinare le giornate agli imprenditori.

Su 17 aziende controllate nel settore della pulimentatura dei metalli, quattro si sono viste sospendere l’attività. Individuato anche un lavoratore in nero, probabilmente l’unico dipendente che, almeno sulla carta, riusciva a non stancarsi mai.

Ma il vero capolavoro riguarda la sicurezza: 27 prescrizioni per irregolarità che spaziano dalla mancata formazione alle visite mediche, fino alla valutazione dei rischi. In alcuni casi mancavano anche le protezioni dei macchinari.

D’altra parte, perché spendere soldi per proteggere un operaio quando si può sperare che abbia dei riflessi eccezionali?

Gli ispettori hanno inoltre rilevato elementi da approfondire sulle possibili differenze tra le ore effettivamente lavorate e quelle dichiarate. Un sistema che, se confermato, potrebbe rivoluzionare la matematica: otto ore in fabbrica, sei sul foglio e due regalate alla fantasia.

Il conto complessivo comprende 4.500 euro di sanzioni amministrative e oltre 50mila euro di ammende per violazioni delle norme sulla salute e sicurezza.

Ai controlli hanno partecipato Ispettorato del lavoro, Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, Inps e Inail. Praticamente più istituzioni insieme di quante se ne vedano normalmente a un’inaugurazione con buffet.

Rimane una domanda: se in appena 17 aziende sono emerse irregolarità sufficienti a determinare quattro sospensioni, cosa potrebbe succedere allargando i controlli?

Forse conviene non scoprirlo. Potrebbe venire fuori che i lavoratori, oltre a produrre, pretendono perfino di tornare a casa interi.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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