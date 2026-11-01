HomeCronacheFatti di cronacaManciano, secondo incidente in poche ore: tre feriti, due trasferiti a Siena
Vigili del Fuoco e ambulanza sul luogo dell'incidente notturno a Manciano
Fotografie di Jonathan Barillari / Play Video.

Manciano, secondo incidente in poche ore: tre feriti, due trasferiti a Siena

Scontro tra due auto nella notte all'incrocio semaforico di Manciano. Feriti una sedicenne, una donna di 27 anni e un uomo di 28: tutti soccorsi in codice 2.

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Manciano, secondo incidente in poche ore: tre feriti, due trasferiti a Siena

Scontro tra due auto nella notte all'incrocio semaforico di Manciano. Feriti una sedicenne, una donna di 27 anni e un uomo di 28: tutti soccorsi in codice 2.

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno all’una di domenica 1° novembre all’incrocio semaforico di Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino, dove si sono scontrate due automobili.

Le persone ferite sono una ragazza di 16 anni, una donna di 27 anni e un uomo di 28 anni. Tutti e tre sono stati soccorsi in codice 2: la sedicenne è stata trasportata all’ospedale di Arezzo con il mezzo infermierizzato di Foiano della Chiana, mentre la donna di 27 anni e l’uomo di 28 anni sono stati trasferiti con l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 a Siena, all’ospedale delle Scotte.

Sul posto sono intervenuti l’automedica della Fratta, le ambulanze delle Misericordie di Castiglion Fiorentino e Cortona, il mezzo infermierizzato di Foiano e Pegaso 2, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

È il secondo incidente nella zona nel giro di poche ore, dopo lo scontro frontale registrato sabato 31 ottobre intorno alle 19.50, nei pressi dell’aviosuperficie Serristori. Qui la notizia dell’incidente di sabato sera.

Le fotografie scattate sul posto mostrano una delle vetture con la parte anteriore gravemente danneggiata e diversi mezzi di soccorso impegnati nell’intervento. La dinamica dello scontro resta da accertare.

Carabinieri e soccorritori sul luogo dell'incidente a Manciano
Ambulanze e Vigili del Fuoco all'incrocio di Manciano

Fotografie di Jonathan Barillari / Play Video.

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