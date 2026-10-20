Favole dell’abbandono: Come ti sembro?

Non c’era un altro modo per renderlo felice, né per accontentarlo. Era un gioco d’altri tempi ma aveva un’energia moderna. Temo che abbia passato i suoi ultimi giorni in una casa con troppi telefoni accesi e poca voglia di galoppare. Altrimenti non so spiegarmi quello che accadde.

Mi fermò una mattina d’ottobre. Io camminavo guardando il mio telefono. Lui stava in strada, accanto al marciapiede.

– Scusa…

– Sì? Chi è?

– io… quaggiù… dimmi una cosa: come ti sembro?

– Oh… Non male, direi, anche se, se sei qui, avrai certo avuto giorni migliori.

– Sì, ma… ti sembro troppo… non so… pesante?

– Ma no. Sembri leggero.

– Ti sembro troppo… che dire: rosso?

– No, con tutti quegli stickers…

– Ti sembro troppo grosso?

– Figurati. Sei minuscolo. Adatto a un bambino.

– Già. Ti sembro rotto?

– Non a prima vista. No, non direi.

– Ti sembro pericoloso?

– Ma no, sei innocuo. Chi mai si è fatto male con uno come te!

– Giusto. Ma allora… ti sembro… sporco?

– Un po’, certo… il necessario. Quanto basta, però, mica tanto.

– Ti sembro usato? Troppo usato?

– No no no. Figurati. Io ne ho vista di roba usata, te l’assicuro.

– Ti sembro poco… intelligente?

– Beh… su questo…

– Ti sembro troppo… artificiale?

– Artigianale, piuttosto.

– Ti sembro poco gioco?

– No, sei un gioco a tutti gli effetti. Un gioco d’altri tempo forse ma…

– Ti sembro troppo di plastica?

– Di legno non ne fanno più.

– Ma allora… perché?

– Perché sei qui?

– No…

– Perché ti hanno abbandonato?

– No, no…

– Perché… cosa?

– Perché non riesco ad entrare in un telefono cellulare?

Scattai una foto. Lui arrossì. Io ripresi la mia strada. Lui rimase lì.