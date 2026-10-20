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Giocattolo abbandonato lungo la strada, protagonista del racconto Come ti sembro? di Gianni Micheli
Un giocattolo abbandonato e una domanda che racconta il nostro rapporto con gli schermi.

Favole dell’abbandono: Come ti sembro?

Un giocattolo abbandonato si interroga sul proprio destino e su un mondo dove persino il gioco sembra dover trovare posto dentro uno smartphone. Un racconto di Gianni Micheli.

Gianni Micheli
By Gianni Micheli

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Favole dell’abbandono: Come ti sembro?

Un giocattolo abbandonato si interroga sul proprio destino e su un mondo dove persino il gioco sembra dover trovare posto dentro uno smartphone. Un racconto di Gianni Micheli.

Non c’era un altro modo per renderlo felice, né per accontentarlo. Era un gioco d’altri tempi ma aveva un’energia moderna. Temo che abbia passato i suoi ultimi giorni in una casa con troppi telefoni accesi e poca voglia di galoppare. Altrimenti non so spiegarmi quello che accadde.

Mi fermò una mattina d’ottobre. Io camminavo guardando il mio telefono. Lui stava in strada, accanto al marciapiede.

– Scusa…
– Sì? Chi è?
– io… quaggiù… dimmi una cosa: come ti sembro?
– Oh… Non male, direi, anche se, se sei qui, avrai certo avuto giorni migliori.
– Sì, ma… ti sembro troppo… non so… pesante?
– Ma no. Sembri leggero.
– Ti sembro troppo… che dire: rosso?
– No, con tutti quegli stickers…
– Ti sembro troppo grosso?
– Figurati. Sei minuscolo. Adatto a un bambino.
– Già. Ti sembro rotto?
– Non a prima vista. No, non direi.
– Ti sembro pericoloso?
– Ma no, sei innocuo. Chi mai si è fatto male con uno come te!
– Giusto. Ma allora… ti sembro… sporco?
– Un po’, certo… il necessario. Quanto basta, però, mica tanto.
– Ti sembro usato? Troppo usato?
– No no no. Figurati. Io ne ho vista di roba usata, te l’assicuro.
– Ti sembro poco… intelligente?
– Beh… su questo…
– Ti sembro troppo… artificiale?
– Artigianale, piuttosto.
– Ti sembro poco gioco?
– No, sei un gioco a tutti gli effetti. Un gioco d’altri tempo forse ma…
– Ti sembro troppo di plastica?
– Di legno non ne fanno più.
– Ma allora… perché?
– Perché sei qui?
– No…
– Perché ti hanno abbandonato?
– No, no…
– Perché… cosa?
– Perché non riesco ad entrare in un telefono cellulare?

Scattai una foto. Lui arrossì. Io ripresi la mia strada. Lui rimase lì.

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Gianni Michelihttp://www.giannimicheli.it
Gianni Micheli Giornalista, scrittore, regista, attore, musicista e collezionista di storie. Sulla carta, sul web, in teatro e a scuola, ha una particolare predilezione per la scrittura creativa, la drammaturgia dedicata all’infanzia, la multiculturalità e per il teatro civile. Dal 2012 è uno degli autori della Staffetta di Scrittura Creativa organizzata da BiMed (Biennale della Scienze e delle Arti del Mediterraneo). Nel 2020 è uscito Testone il piccione, Vertigo Edizioni. Nel 2021 con Lezioni d’amore e di chitarra, Edizioni Helicon. Ha collaborato, tra gli altri, con Stefano Massini, Ottavia Piccolo, Amanda Sandrelli, Dario Brunori, Margherita Vicario, Moni Ovadia, Marisa Fabbri. È apparso sulla Rai e La7. Parte dello staff di Officine della Cultura è responsabile dell’ufficio stampa di alcuni importanti festival nazionali. È tra i fondatori dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. www.giannimicheli.it - www.giannimicheli.eu

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