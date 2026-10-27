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Manifesto Aya! To! LLah! di Filippo Nibbi, con una pagina de La Grancassa e un gioco di parole sulle guerre in Iran e Iraq
“Aya! To! LLah! - Do’ viranno a finì”, dalla serie “Manifesti & Manifeste” di Filippo Nibbi.

Filippo Nibbi, tre nuovi manifesti tra guerre, filosofia e fascismo

Tre nuovi “Manifesti & Manifeste” di Filippo Nibbi: “Aya! To! LLah!”, “Filo Sophia” e “La Terra è Marcia”, fra giochi di parole, ironia e politica.

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Filippo Nibbi, tre nuovi manifesti tra guerre, filosofia e fascismo

Tre nuovi “Manifesti & Manifeste” di Filippo Nibbi: “Aya! To! LLah!”, “Filo Sophia” e “La Terra è Marcia”, fra giochi di parole, ironia e politica.

Tre nuovi manifesti di Filippo Nibbi tornano a movimentare le pagine dell’Ortica. Questa volta il viaggio passa dalle guerre e dai loro interminabili titoli di coda alla filosofia del lavoro, fino a una riflessione sul fascismo: tre accostamenti diversi, tutti affidati al consueto cortocircuito tra immagini, parole e ironia.

Aya! To! LLah!

Una vecchia pagina de La Grancassa, la domanda «Dove Iran? Come Iraq a finire?» e una risposta in dialetto: «Do’ viranno a finì». Il gioco di parole fa sorridere, mentre l’argomento continua a non far ridere nessuno.

Manifesto Aya! To! LLah! di Filippo Nibbi, con una pagina de La Grancassa e un gioco di parole sulle guerre in Iran e Iraq
“Aya! To! LLah! – Do’ viranno a finì”, dalla serie “Manifesti & Manifeste” di Filippo Nibbi.

Filo Sophia

La fotografia di Sophia Loren accompagna una provocazione sui bisogni della comunità e sul tempo dedicato al lavoro. Il titolo fa il resto, sospeso tra un nome celebre e la filosofia.

Manifesto Filo Sophia di Filippo Nibbi con fotografia di Sophia Loren e una battuta sul lavoro e i bisogni della comunità
“Filo Sophia”, dalla serie “Manifesti & Manifeste” di Filippo Nibbi.

La Terra è Marcia

Un’immagine di Ernest Hemingway, una battuta che scompone il nome di Mussolini e una citazione attribuita allo scrittore sul fascismo. Qui il gioco linguistico lascia spazio a una stoccata politica decisamente meno leggera.

Manifesto La Terra è Marcia di Filippo Nibbi con Ernest Hemingway alla macchina da scrivere e una citazione contro il fascismo
“La Terra è Marcia”, dalla serie “Manifesti & Manifeste” di Filippo Nibbi.

Tre immagini da guardare con attenzione, perché nei “Manifesti & Manifeste” la battuta non sempre arriva al primo colpo. E spesso è proprio quello il bello.

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Filippo Nibbi
Nato a Cortona. Poeta e scrittore della Fantastica arte di inventare il possibile e renderlo reale con il gusto del sogno, delle creatività e del piacere. Ha collaborato con Gianni Rodari. È autore del poema "Parlando di mio nonno Polifemo".

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