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Fiera Antiquaria di novembre ad Arezzo: la città negli scatti di Felice Rogialli

Piazza Grande, bancarelle, antiquariato e curiosità: la Fiera Antiquaria di novembre 2026 raccontata nella fotogalleria di Felice Rogialli.

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Fiera Antiquaria di novembre ad Arezzo: la città negli scatti di Felice Rogialli

Piazza Grande, bancarelle, antiquariato e curiosità: la Fiera Antiquaria di novembre 2026 raccontata nella fotogalleria di Felice Rogialli.

La Fiera Antiquaria di novembre torna a riempire il centro storico di Arezzo di mobili, stampe, oggetti da collezione e curiosità. Tra Piazza Grande e le vie del centro, Felice Rogialli ha fotografato non soltanto le bancarelle, ma anche le persone, i dettagli e le piccole scene che rendono riconoscibile l’appuntamento aretino.

La sua fotogalleria è una passeggiata per immagini tra pezzi d’epoca, incontri e scorci cittadini. Ci sono gli oggetti che catturano lo sguardo e quelli davanti ai quali bisogna fermarsi un momento per capire a cosa servissero. Perché alla Fiera Antiquaria, a volte, la curiosità vale quanto l’acquisto.

Fotografie: Felice Rogialli.

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