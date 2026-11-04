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Incidente tra auto e moto sulla SS73 a Ripa di Olmo, Arezzo
Incidente sulla SS73 a Ripa di Olmo: Vigili del Fuoco e sanitari intervenuti per soccorrere il motociclista ferito.

Arezzo, scontro tra auto e moto sulla SS73 a Ripa di Olmo: ferito il motociclista

Incidente nella mattinata di mercoledì 4 novembre. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

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Arezzo, scontro tra auto e moto sulla SS73 a Ripa di Olmo: ferito il motociclista

Incidente nella mattinata di mercoledì 4 novembre. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, lungo la SS73, all’altezza di Ripa di Olmo, nel comune di Arezzo.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e una motocicletta sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo.

I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti.

Presente anche la Polizia Locale di Arezzo, impegnata negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non sono state comunicate informazioni sulle condizioni del motociclista.

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