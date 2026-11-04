HomeCronacheSportIl calice amaranto: tra i peggiori in tutti i sensi
Arezzo calcio, difficoltà offensive della squadra amaranto
L'Arezzo cerca gol e risultati: il punto di vista di Cesare Fracassi nel Calice amaranto.

Il calice amaranto: tra i peggiori in tutti i sensi

Nove gol fatti, diciannove subiti e nessuna vittoria in casa: Cesare Fracassi punta il dito sul gioco, sulle scelte di mercato e sui limiti dell’Arezzo. A Castellammare serve una scossa.

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Cesare Fracassi

Il calice amaranto: tra i peggiori in tutti i sensi

Nove gol fatti, diciannove subiti e nessuna vittoria in casa: Cesare Fracassi punta il dito sul gioco, sulle scelte di mercato e sui limiti dell’Arezzo. A Castellammare serve una scossa.

🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Basta guardare i numeri per capire che qualcosa non funziona. L’Arezzo ha segnato appena 9 gol, in fondo alla classifica dei gol fatti insieme alla Carrarese, e ne ha subiti 19. Peggio, in difesa, hanno fatto soltanto Catanzaro (22) e Vicenza (20). E allora viene spontanea una domanda: è colpa del gioco impostato o dei giocatori?

Secondo il mio modesto avviso, è un insieme delle due cose.

Abbiamo lasciato partire Ravasio, che a Foggia, in Serie C, pare guarito anche dal famoso mal di schiena: ha già segnato sei reti in nove presenze. Non sarà mai stato un fulmine, ma intanto la porta l’ha trovata. Al suo posto si è preferito Cerri, reduce da campionati tutt’altro che esaltanti sotto il profilo realizzativo. E nemmeno lui, quanto a rapidità, è proprio un Frecciarossa.

È stato ceduto anche un esterno da contropiede come Varela, per puntare su un giocatore dalle caratteristiche più difensive, reduce da 962 minuti in 26 presenze al Cesena. Insomma, alcune scelte di mercato meritano più di una riflessione.

E torniamo ai nostri nove gol. Due sono arrivati su rigore, uno da un’autorete e uno da una scivolata in porta su tiro di Arena. I numeri raccontano una squadra che in casa non riesce a conquistare i tre punti e fatica tremendamente a costruire occasioni.

Il gioco si basa soprattutto sulle ripartenze e sull’utilizzo degli esterni. Ma dagli esterni difensivi non arriva un apporto significativo, anche perché gli avversari scesi finora al Comunale hanno saputo chiudere gli spazi. E quando proviamo ad attaccare, quelli che lasciamo alle spalle espongono una retroguardia strutturalmente lenta. Anche la scommessa sul giovane portiere, pur bravo, porta talvolta incertezze e situazioni pericolose.

Sabato ci aspettano a Castellammare, dove ritroveremo il nostro ex Di Nardo, già autore di sette reti in nove partite. Non proprio un dettaglio rassicurante.

Eppure una speranza c’è. Questo Arezzo sembra costruito più per giocare fuori casa, quando può sfruttare la velocità degli esterni e gli spazi concessi dagli avversari. A patto di non prendere gol per primi, possiamo creare azioni pericolose.

Adesso, però, bisogna fare la cosa più semplice e insieme più complicata: scrollare finalmente la rete!

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Catona, la rotatoria gira. Il cantiere pure, ma non finisce mai
Prossimo articolo
Bibbiena, arriva Octopus: il Comune ascolta i cittadini, ma il polpo pare abbia già deciso
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

Punture scelte

Castiglion Fiorentino, lo scuolabus diventa un tour della Valdichiana: a 3 anni si parte per la gita, ma è solo il ritorno a casa

Redazione -
Rinascimento Castiglionese denuncia percorsi fino a un'ora e uscite anticipate dalle scuole dell'infanzia di Montecchio e Santa Cristina. Presentata un'interrogazione urgente.

Arezzo, sciopero generale: incrociano le braccia anche i cassonetti

Satira civica Redazione -

Comanducci annuncia cinque novità, gli aretini presentano il conto delle cose da fare

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕