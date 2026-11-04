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Arezzo Tattoo Expo 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi

Arezzo Tattoo Expo 2026: per due giorni la città cambia pelle

Il 7 e 8 novembre Arezzo Fiere e Congressi ospita oltre cento tatuatori, live tattoo, workshop, DJ set e marketplace. Ingresso a 12 euro al giorno.

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Arezzo Tattoo Expo 2026: per due giorni la città cambia pelle

Il 7 e 8 novembre Arezzo Fiere e Congressi ospita oltre cento tatuatori, live tattoo, workshop, DJ set e marketplace. Ingresso a 12 euro al giorno.

Arezzo cambia pelle. Stavolta però buche e asfalto non c’entrano: il 7 e 8 novembre Arezzo Fiere e Congressi ospiterà l’Arezzo Tattoo Expo 2026, due giornate dedicate al tatuaggio contemporaneo, agli artisti e alla cultura che ruota attorno all’inchiostro.

La manifestazione riunirà oltre cento tatuatori selezionati e proporrà tatuaggi dal vivo, workshop, mostre, DJ set, espositori e un’area dedicata a prodotti e merchandising del settore.

L’evento nasce, spiegano gli organizzatori, con l’obiettivo di riportare al centro lo spirito delle convention di tatuaggi: contatto diretto tra pubblico e artisti, qualità dei lavori e spazio alle diverse tecniche e agli stili che negli anni hanno trasformato il tattoo da fenomeno di nicchia a forma espressiva ormai decisamente popolare.

Insomma, per un fine settimana Arezzo Fiere sarà probabilmente uno dei pochi luoghi della città dove vedere qualcuno con un ago in mano senza dover prendere il numerino al CUP.

Non mancheranno workshop con artisti e professionisti del settore, mentre per tutta la durata della convention sarà presente anche un DJ set. Prevista inoltre un’area commerciale con prodotti, attrezzature e merchandising legati al mondo del tatuaggio.

L’Arezzo Tattoo Expo si svolgerà sabato 7 novembre dalle 10 alle 21 e domenica 8 novembre dalle 10 alle 20, negli spazi di Arezzo Fiere e Congressi in via Lazzaro Spallanzani 23.

Il biglietto di ingresso indicato dagli organizzatori costa 12 euro al giorno.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile consultare il sito ufficiale arezzotattooexpo.it.

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