HomeSatira civicaCatona, la rotatoria gira. Il cantiere pure, ma non finisce mai

Catona, la rotatoria gira. Il cantiere pure, ma non finisce mai

Dal 5 al 17 novembre nuovi sensi unici alternati in via Buonconte da Montefeltro. E mentre i lavori proseguono, un lettore torna a documentare la situazione con un video.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Catona, la rotatoria gira. Il cantiere pure, ma non finisce mai

Dal 5 al 17 novembre nuovi sensi unici alternati in via Buonconte da Montefeltro. E mentre i lavori proseguono, un lettore torna a documentare la situazione con un video.

La rotatoria della Catona è stata parzialmente aperta a settembre, ma il cantiere continua a far parlare di sé. E non soltanto per le fantasiose interpretazioni artistiche dei lettori dell’Ortica.

Il Comune di Arezzo ha annunciato che da giovedì 5 a martedì 17 novembre saranno istituiti nuovi sensi unici alternati nel tratto compreso tra la nuova rotatoria di via Buonconte da Montefeltro e l’incrocio con via della Cella.

La circolazione sarà regolata da semaforo o, in caso di traffico intenso, da movieri, dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi. Garantito il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso.

La motivazione ufficiale è la prosecuzione dei lavori per il collegamento viario tra il parcheggio scambiatore e via Buonconte da Montefeltro.

E qui viene il bello: sullo stesso tratto erano già state previste limitazioni fino al 30 ottobre. Evidentemente il calendario del cantiere continua ad avere più puntate di una serie televisiva.

Nel frattempo un nostro lettore, già protagonista di precedenti incursioni satiriche, è tornato sul posto il primo novembre con la videocamera.

Nel filmato, che pubblichiamo senza audio su sua richiesta, si vede la situazione dell’area e del cantiere. Il lettore, nella sua interpretazione originale, arriva perfino a immaginare una fontana con tanto di Chimera monumentale.

Del resto, se i lavori devono durare ancora, tanto vale pensare anche all’arredamento.

Scherzi a parte, resta una domanda: quando sarà completato definitivamente l’intervento e quando la viabilità potrà funzionare senza ulteriori limitazioni?

Perché una rotatoria nasce per far scorrere il traffico. Se per arrivare alla fine dei lavori bisogna continuare a fermarsi al semaforo, qualche automobilista potrebbe cominciare a domandarsi se non fosse meglio lasciarci quello vecchio.

Attendiamo aggiornamenti dal Comune. Possibilmente con una data, non con un’altra puntata.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Omicidio di San Zeno, convalidato il fermo della 29enne. La difesa: «Chiariremo tutto dopo gli accertamenti»
Prossimo articolo
Il calice amaranto: tra i peggiori in tutti i sensi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Comanducci annuncia cinque novità, gli aretini presentano il conto delle cose da fare

Gino Perticai -
Edicole e rotatorie raccolgono consensi, ma nei commenti spuntano via Fiorentina, strade dissestate, barriere architettoniche ed emergenza casa. Il sindaco risponde su via Fra Guittone e chiama in causa la Soprintendenza.

Opere pubbliche ad Arezzo, il piano Comanducci punta su scuole e strade. E conta su 5 milioni dal gas

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, ti sfasciano l’auto e scappano? Ora ci pensano le telecamere. Se hanno visto qualcosa

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕