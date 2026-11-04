Catona, la rotatoria gira. Il cantiere pure, ma non finisce mai

La rotatoria della Catona è stata parzialmente aperta a settembre, ma il cantiere continua a far parlare di sé. E non soltanto per le fantasiose interpretazioni artistiche dei lettori dell’Ortica.

Il Comune di Arezzo ha annunciato che da giovedì 5 a martedì 17 novembre saranno istituiti nuovi sensi unici alternati nel tratto compreso tra la nuova rotatoria di via Buonconte da Montefeltro e l’incrocio con via della Cella.

La circolazione sarà regolata da semaforo o, in caso di traffico intenso, da movieri, dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi. Garantito il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso.

La motivazione ufficiale è la prosecuzione dei lavori per il collegamento viario tra il parcheggio scambiatore e via Buonconte da Montefeltro.

E qui viene il bello: sullo stesso tratto erano già state previste limitazioni fino al 30 ottobre. Evidentemente il calendario del cantiere continua ad avere più puntate di una serie televisiva.

Nel frattempo un nostro lettore, già protagonista di precedenti incursioni satiriche, è tornato sul posto il primo novembre con la videocamera.

Nel filmato, che pubblichiamo senza audio su sua richiesta, si vede la situazione dell’area e del cantiere. Il lettore, nella sua interpretazione originale, arriva perfino a immaginare una fontana con tanto di Chimera monumentale.

Del resto, se i lavori devono durare ancora, tanto vale pensare anche all’arredamento.

Scherzi a parte, resta una domanda: quando sarà completato definitivamente l’intervento e quando la viabilità potrà funzionare senza ulteriori limitazioni?

Perché una rotatoria nasce per far scorrere il traffico. Se per arrivare alla fine dei lavori bisogna continuare a fermarsi al semaforo, qualche automobilista potrebbe cominciare a domandarsi se non fosse meglio lasciarci quello vecchio.

Attendiamo aggiornamenti dal Comune. Possibilmente con una data, non con un’altra puntata.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.