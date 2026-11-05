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Andrea Saviotti con il costume da figurante del Quartiere di Porta Santo Spirito ad Arezzo.

Tragedia sull’A1, muore Andrea Saviotti a 38 anni: lascia un figlio, il cordoglio di Santo Spirito

Lo scoppio di uno pneumatico, la sosta in corsia d’emergenza e l’investimento mortale. Andrea Saviotti, tifoso amaranto e figurante di Porta Santo Spirito, lascia un figlio di nove anni.

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Tragedia sull’A1, muore Andrea Saviotti a 38 anni: lascia un figlio, il cordoglio di Santo Spirito

Lo scoppio di uno pneumatico, la sosta in corsia d’emergenza e l’investimento mortale. Andrea Saviotti, tifoso amaranto e figurante di Porta Santo Spirito, lascia un figlio di nove anni.

Un uomo di 38 anni, Andrea Saviotti, originario di Arezzo, ha perso la vita nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre in un tragico incidente sull’autostrada A1, tra i caselli di Incisa-Reggello e Firenze Sud, in direzione Firenze.

Secondo la prima ricostruzione, Saviotti si sarebbe fermato a causa di un problema a uno pneumatico della propria automobile. Dopo essere sceso dal veicolo, nei pressi dell’uscita della galleria San Donato, sarebbe stato investito da un’altra vettura in transito.

L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Reggello, un’ambulanza di Figline e un’automedica, ma per il trentottenne non c’è stato nulla da fare. Gli occupanti dell’altra automobile avrebbero riportato conseguenze lievi.

La Polizia stradale della sottosezione di Firenze Nord è al lavoro per chiarire l’esatta dinamica e le circostanze dell’investimento. Le responsabilità e i dettagli dell’accaduto restano dunque oggetto di accertamento.

I bollettini del traffico CCISS registrano un incidente alle 2:38 di giovedì 5 novembre nel tratto Incisa-Reggello–Firenze Sud, con code segnalate dalle 3:03.

Arezzo piange Andrea: il legame con Santo Spirito e l’Arezzo calcio

Secondo gli ulteriori dettagli il 5 novembre, all’origine della sosta vi sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico. L’auto si trovava nella corsia d’emergenza, in carreggiata nord, dopo la galleria San Donato. Andrea era sceso per controllare il danno quando è stato investito da un altro veicolo. Il conducente si sarebbe fermato. La dinamica precisa rimane al vaglio della Polizia stradale.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Careggi, dove potrebbe essere disposta l’autopsia nell’ambito degli accertamenti.

Andrea Saviotti lavorava nello studio di commercialista della madre e lascia un figlio di nove anni. Era conosciuto ad Arezzo per la passione per la squadra amaranto e per la partecipazione alla vita del Quartiere di Porta Santo Spirito, del quale era socio e figurante.

Il Quartiere ha espresso pubblicamente vicinanza alla famiglia, ricordando Andrea con affetto e partecipando al dolore per la sua scomparsa. Numerosi i messaggi di cordoglio nella città, colpita da una morte improvvisa e drammatica.

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