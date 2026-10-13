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Sala Operativa Provinciale Integrata di Arezzo, sede del coordinamento delle emergenze.
La Sala Operativa Provinciale Integrata di Arezzo, aperta ai cittadini giovedì 15 ottobre.

Protezione civile ad Arezzo: giovedì 15 ottobre inaugurazione e visite alla Sala Operativa

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Protezione civile ad Arezzo: giovedì 15 ottobre inaugurazione e visite alla Sala Operativa

Giovedì 15 ottobre la Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) di Arezzo apre le porte a cittadini e scuole. Dalle 9 alle 17, nella sede di via Spallanzani 23, sarà possibile visitare la struttura che coordina il monitoraggio del territorio e la gestione delle emergenze a livello provinciale.

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura e dalla Provincia di Arezzo nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, prevede alle ore 11 l’inaugurazione dei nuovi spazi, arredi e attrezzature destinati a rafforzare l’attività della sala operativa.

Alla cerimonia sono attesi il Prefetto di Arezzo, il Presidente della Provincia, il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est, il Questore, i vertici provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Parteciperanno inoltre rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del Genio Civile Valdarno Superiore, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del volontariato di protezione civile.

Durante l’open day studenti e cittadini potranno conoscere il funzionamento della SOPI, le tecnologie impiegate per il monitoraggio e il lavoro di coordinamento delle diverse componenti del sistema dei soccorsi.

In mattinata saranno presentati anche i risultati del progetto «Conoscere per Proteggersi, perché la Protezione Civile siamo tutti noi», un percorso educativo svolto con scuole, volontari e istituzioni che negli ultimi tre anni ha coinvolto oltre 3.500 studenti della provincia.

Informazioni utili: l’open day si terrà giovedì 15 ottobre 2026, dalle 9 alle 17, in via Spallanzani 23 ad Arezzo. L’inaugurazione delle nuove dotazioni è prevista alle ore 11.

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