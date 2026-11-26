Nel corso della discussione in Consiglio comunale sull’aggiornamento del Piano di protezione civile di Arezzo, il consigliere Rasel Ahmed (Forza Italia – UDC – Avanti Arezzo) ha avanzato una proposta tanto semplice quanto sensata: coinvolgere associazioni e centri di aggregazione sociale per spiegare ai cittadini cosa fare in caso di emergenza.

Perché un piano può essere impeccabile sulla carta, ma quando arriva un’alluvione non è il momento di andare a cercare il PDF sul sito del Comune, magari dopo aver recuperato la password dimenticata.

Ahmed richiama soprattutto l’attenzione sugli anziani e sulle comunità straniere, che possono incontrare difficoltà nell’accesso alle informazioni istituzionali, anche per ragioni linguistiche.

La proposta è quella di organizzare incontri informativi nelle sedi delle associazioni e dei centri di aggregazione, in collaborazione con l’amministrazione e gli uffici competenti, per diffondere le procedure di emergenza e i comportamenti da adottare.

Una buona idea, anche perché la protezione civile dovrebbe cominciare prima che serva la protezione civile. E la burocrazia, per quanto affezionata ai propri documenti, dovrebbe ricordarsi che il destinatario finale è il cittadino, non il raccoglitore ad anelli.

Ora resta da capire se e come la proposta si tradurrà in incontri concreti, materiali comprensibili e informazioni accessibili. Perché la sicurezza non si misura soltanto dal numero di pagine di un piano, ma anche da quante persone sanno cosa fare quando le cose vanno storte.