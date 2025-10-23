Domenica 26 ottobre Arezzo ospiterà “Prometheus 2025”, l’esercitazione comunale di Protezione Civile che coinvolgerà operatori, mezzi e tecnologie impiegati in caso di emergenze.
Coordinata dal Comune di Arezzo, l’attività vedrà la partecipazione di Croce Rossa Italiana, Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri e Sostenitori Operatori di Polizia.
L’obiettivo è testare l’efficienza del sistema comunale, verificare le procedure di allerta meteo, pompaggio in aree alluvionate, vigilanza idraulica e assistenza alla popolazione, oltre al coordinamento con le associazioni e la funzionalità delle sale operative.
Al termine si terrà un debriefing tecnico per analizzare i risultati e individuare eventuali miglioramenti. L’esercitazione non comporterà modifiche alla viabilità né interferenze con altre attività in programma.
Arezzo, domenica l’esercitazione comunale di Protezione Civile “Prometheus 2025”
Simulazioni e attività reali per testare il sistema di emergenza cittadino. In campo Comune, volontariato e forze di supporto: nessuna ripercussione sulla viabilità
