Arezzo, domenica l’esercitazione comunale di Protezione Civile “Prometheus 2025”

Domenica 26 ottobre Arezzo ospiterà “Prometheus 2025”, l’esercitazione comunale di Protezione Civile che coinvolgerà operatori, mezzi e tecnologie impiegati in caso di emergenze.

Coordinata dal Comune di Arezzo, l’attività vedrà la partecipazione di Croce Rossa Italiana, Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri e Sostenitori Operatori di Polizia.

L’obiettivo è testare l’efficienza del sistema comunale, verificare le procedure di allerta meteo, pompaggio in aree alluvionate, vigilanza idraulica e assistenza alla popolazione, oltre al coordinamento con le associazioni e la funzionalità delle sale operative.

Al termine si terrà un debriefing tecnico per analizzare i risultati e individuare eventuali miglioramenti. L’esercitazione non comporterà modifiche alla viabilità né interferenze con altre attività in programma.