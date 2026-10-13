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ollegamenti ferroviari tra Firenze e Arezzo, ritardi e coincidenze difficili per i viaggiatori.

Odissea nello strazio: cinque ore da Milano ad Arezzo in treno

Ritardi, coincidenze mancate e problemi sulla linea tra Firenze e Arezzo: il racconto di Domenico Alberti, segretario del Comitato SAVA, riapre il dibattito sui collegamenti ferroviari della città.

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Odissea nello strazio: cinque ore da Milano ad Arezzo in treno

Ritardi, coincidenze mancate e problemi sulla linea tra Firenze e Arezzo: il racconto di Domenico Alberti, segretario del Comitato SAVA, riapre il dibattito sui collegamenti ferroviari della città.

Cinque ore per andare da Milano ad Arezzo in treno. È il tempo di viaggio raccontato da Domenico Alberti, segretario del Comitato SAVA, alle prese con ritardi, coincidenze mancate e problemi sulla linea ferroviaria tra Firenze e Arezzo. Un trasferimento che, secondo la sua testimonianza, si è trasformato in una vera odissea nello strazio.

«Sono sceso con il Frecciarossa a Firenze e da lì sono cominciate le vere difficoltà», racconta Alberti, descrivendo disagi e imprevisti che hanno allungato notevolmente i tempi per raggiungere Arezzo.

Il paradosso è servito: l’alta velocità ti porta rapidamente fino a Firenze, poi per arrivare ad Arezzo la pazienza rischia di diventare l’unico mezzo di trasporto affidabile.

L’episodio riporta al centro il tema dell’efficienza dei collegamenti ferroviari. Viaggiare in treno non significa soltanto acquistare un biglietto: significa poter contare su orari attendibili, coincidenze funzionali e infrastrutture capaci di garantire tempi di percorrenza ragionevoli.

Il Comitato SAVA sostiene da tempo la necessità di migliorare i collegamenti ad alta velocità e di valorizzare la posizione geografica di Arezzo, con possibili benefici per cittadini, pendolari e imprese.

Il confronto fa discutere: alcuni collegamenti diretti ad alta velocità tra Milano e Roma impiegano circa tre ore, mentre per il viaggio verso Arezzo descritto da Alberti ne sono occorse cinque. Naturalmente si tratta di percorsi e servizi diversi, ma il caso mette in evidenza quanto una coincidenza problematica possa penalizzare chi deve raggiungere la città.

Resta quindi una domanda: Arezzo è davvero ben collegata con il resto d’Italia? L’esperienza denunciata da Alberti riapre il dibattito sulla necessità di servizi più rapidi, diretti e soprattutto affidabili. Perché arrivare a destinazione non dovrebbe diventare una prova di resistenza.

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