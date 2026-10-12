Giostra, scintille tra Marmorini e il rettore di Sant’Andrea: «Abbassa il dito!» «Io non abbasso niente!»

La Giostra del Saracino non si corre soltanto in Piazza Grande. Qualche volta basta sedersi intorno a un tavolo, accendere le telecamere e aspettare che qualcuno alzi un dito.
È quanto emerge da un acceso confronto tra Giorgio Marmorini, ex rettore di Porta Crucifera, e il rettore di Porta Sant’Andrea durante la trasmissione La Tavolata del Lanzi, trasmessa da Amaranto Channel.
Le opinioni divergono, i toni salgono e a un certo punto la discussione prende una piega decisamente poco diplomatica.
«Non credo che tu abbia la verità in tasca», si sente dire durante il confronto. Poi arriva la frase destinata a diventare il momento clou: «Abbassa il dito».
La risposta non lascia molto spazio alla trattativa: «Ma io non abbasso niente».
A quel punto qualcuno prova a riportare la discussione su binari più tranquilli: «Calmiamoci», mentre un altro intervento ricorda che «ci vuole un po’ d’educazione».
Insomma, alla Tavolata del Lanzi, per qualche istante, più che una trasmissione dedicata alla Giostra sembra di assistere a un consiglio comunale in versione quartierista. Con una differenza: qui almeno qualcuno prova a far abbassare il dito.
Alla fine prevale l’invito al buon senso: «Sono solo opinioni».
E meno male. Perché ad Arezzo, quando si parla di Giostra, anche un dito puntato rischia di diventare una questione di quartiere.
Il video del confronto