HomeSatira civicaGiostra, scintille tra Marmorini e il rettore di Sant’Andrea: «Abbassa il dito!»...
Un momento dell'acceso confronto durante La Tavolata del Lanzi. Immagini Amaranto Channel.
Dita puntate e toni accesi durante La Tavolata del Lanzi. Fotogramma tratto dalla trasmissione di Amaranto Channel.

Giostra, scintille tra Marmorini e il rettore di Sant’Andrea: «Abbassa il dito!» «Io non abbasso niente!»

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Giostra, scintille tra Marmorini e il rettore di Sant’Andrea: «Abbassa il dito!» «Io non abbasso niente!»

La Giostra del Saracino non si corre soltanto in Piazza Grande. Qualche volta basta sedersi intorno a un tavolo, accendere le telecamere e aspettare che qualcuno alzi un dito.

È quanto emerge da un acceso confronto tra Giorgio Marmorini, ex rettore di Porta Crucifera, e il rettore di Porta Sant’Andrea durante la trasmissione La Tavolata del Lanzi, trasmessa da Amaranto Channel.

Le opinioni divergono, i toni salgono e a un certo punto la discussione prende una piega decisamente poco diplomatica.

«Non credo che tu abbia la verità in tasca», si sente dire durante il confronto. Poi arriva la frase destinata a diventare il momento clou: «Abbassa il dito».

La risposta non lascia molto spazio alla trattativa: «Ma io non abbasso niente».

A quel punto qualcuno prova a riportare la discussione su binari più tranquilli: «Calmiamoci», mentre un altro intervento ricorda che «ci vuole un po’ d’educazione».

Insomma, alla Tavolata del Lanzi, per qualche istante, più che una trasmissione dedicata alla Giostra sembra di assistere a un consiglio comunale in versione quartierista. Con una differenza: qui almeno qualcuno prova a far abbassare il dito.

Alla fine prevale l’invito al buon senso: «Sono solo opinioni».

E meno male. Perché ad Arezzo, quando si parla di Giostra, anche un dito puntato rischia di diventare una questione di quartiere.

Il video del confronto

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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