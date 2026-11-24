Incidente stradale oggi, martedì 24 novembre, in località Ponte Buriano, ad Arezzo. Il 118 è intervenuto alle 13:19 per uno scontro tra un’auto e una moto. Un uomo di 61 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, a Firenze, in codice 3 (rosso). Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della postazione di Subbiano, l’elisoccorso regionale Pegaso 1 e la Polizia Municipale.