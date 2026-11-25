A Terranuova Bracciolini un controllo dei Carabinieri ha mandato all’aria un pacco che, almeno dal punto di vista del confezionamento, era stato preparato con una certa cura: 5,5 chili di marijuana, distribuiti in undici involucri sottovuoto. La freschezza era garantita, la consegna decisamente meno.

Secondo quanto comunicato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Arezzo, i militari del Nucleo Investigativo stavano effettuando un servizio di controllo nei pressi del parcheggio di un noto locale quando hanno notato un 33enne con un pacco in mano. Alla vista delle divise, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente.

Il tentativo di passare inosservato ha ottenuto l’esatto contrario. Fermato per un controllo, il 33enne, secondo l’Arma, è apparso agitato e non avrebbe fornito spiegazioni plausibili sul possesso e sul contenuto del pacco.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire gli undici involucri di marijuana. Cinque chili e mezzo: più che un pacchetto, un collo da spedizione. Il sottovuoto, evidentemente, funziona meglio con gli alimenti che con le spiegazioni da fornire ai Carabinieri.

La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato condotto nella casa circondariale di Arezzo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, proseguono per accertare provenienza e destinazione della droga.

Insomma, sulla destinazione del pacco gli investigatori stanno ancora lavorando. Quella del 33enne, per il momento, è stata stabilita dall’autorità giudiziaria.

La responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti. Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.