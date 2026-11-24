Ad Arezzo sono state 461 le donne che nel 2025 si sono rivolte al centro antiviolenza Pronto Donna. Di queste, 416 vivevano situazioni riconducibili alla violenza di genere e 361 hanno intrapreso o proseguito un percorso strutturato per uscirne. Nel 2026, secondo quanto riferito dalla direttrice Elisa Serafini, siamo già a 400 richieste di aiuto.

Numeri che difficilmente troveranno spazio nelle brochure promozionali della città.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna il consueto appuntamento con panchine rosse, convegni, fotografie istituzionali e dichiarazioni di sdegno. Tutte iniziative utili, purché il rispetto per le donne non venga riposto in magazzino insieme agli addobbi il giorno successivo.

Il pericolo ha spesso le chiavi di casa

Dal rapporto di Pronto Donna emerge che nell’83,1% dei casi l’autore della violenza è il partner o l’ex partner. Gli sconosciuti rappresentano appena lo 0,8%.

Un dato che dovrebbe far riflettere anche sul dibattito aretino in materia di sicurezza, generalmente molto concentrato su quello che accade nelle piazze e assai meno su quello che succede dietro le porte di casa.

Perché il pericolo, a volte, non deve nemmeno suonare il campanello. Ha già le chiavi.

La violenza psicologica interessa l’82,8% delle donne in percorso, quella economica il 36%, lo stalking il 24,4% e quella sessuale il 12,7%.

Quasi una donna su due subisce violenza da oltre cinque anni. Più di una su quattro da oltre dieci.

E nel 2025 sono stati 380 i minorenni coinvolti.

Denunciate. E poi?

Particolarmente doloroso il dato riferito dalla direttrice di Pronto Donna, Elisa Serafini, riportato dal Corriere di Arezzo: nel 2024 tutte e cinque le donne accolte nella casa rifugio, la struttura a più alta protezione, hanno visto archiviare i rispettivi procedimenti.

Non conosciamo le motivazioni giudiziarie delle singole archiviazioni e non possiamo esprimere valutazioni sul merito. Resta però una domanda alla quale le istituzioni dovrebbero rispondere: quali strumenti di protezione rimangono concretamente a disposizione di queste donne?

Tra le 361 donne impegnate nei percorsi di uscita dalla violenza nel 2025, soltanto 138, il 38,2%, hanno sporto denuncia.

Alle donne chiediamo continuamente di trovare il coraggio. Sarebbe opportuno che anche il sistema trovasse il modo di non lasciarle sole dopo averlo trovato.

Il termometro della Asl

Anche i dati del Codice Rosa della Asl Toscana sud est raccontano una situazione tutt’altro che rassicurante.

Nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto gli accessi ai pronto soccorso attraverso questo percorso sono passati dai 557 del 2023 ai 727 del 2025, con una crescita superiore al 30%. Nei primi sei mesi del 2026 sono già 362.

Di questi, 273 riguardano donne e 105 minorenni.

Si tratta di dati diversi da quelli di Pronto Donna, non direttamente confrontabili né sommabili. Raccontano però, da due osservatori differenti, quanto sia necessario mantenere e potenziare la rete di assistenza e protezione.

Nel comunicato aziendale manca il dettaglio relativo alle singole province. Sarebbe interessante conoscere quanti accessi riguardino specificamente Arezzo, quale sia il loro andamento negli ultimi anni e quali risorse siano destinate alla rete territoriale.

Proprio ad Arezzo, dal 24 al 27 novembre, il Forum Risk Management in Sanità ospita anche iniziative dedicate al Codice Rosa.

Un’occasione per confrontarsi, ma anche per fare domande.

Arezzo, città della sicurezza. Anche dentro casa?

Mentre la città si veste a festa per il Natale, la direttrice di Pronto Donna ricorda che proprio durante le festività tendono ad aumentare le situazioni di violenza segnalate al centro.

Non per tutti, insomma, stare in famiglia significa trascorrere il periodo più bello dell’anno.

E forse, accanto alle luminarie, alle classifiche sulla qualità della vita e alle rassicurazioni sulla sicurezza cittadina, sarebbe il caso di dedicare qualche attenzione in più a quella sicurezza che non si misura contando le telecamere installate lungo il Corso.

Quella che dovrebbe consentire a una donna di tornare a casa senza paura.

Il 25 novembre celebriamo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il 26 sarebbe già un successo cominciare a comportarci come se non fosse finita.

A chi rivolgersi

Centro antiviolenza Pronto Donna di Arezzo. Numero nazionale antiviolenza e stalking: 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24.

È inoltre possibile rivolgersi ai pronto soccorso della Asl attraverso il percorso Codice Rosa. In caso di pericolo immediato chiamare il 112.