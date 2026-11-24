A Montevarchi la Polizia è intervenuta la scorsa settimana per un furto in abitazione nella zona residenziale vicino allo stadio. Due giovanissimi, entrambi di età inferiore ai quattordici anni, sono stati individuati dagli agenti del Commissariato. Recuperati oggetti ritenuti provento di furto.

La chiamata al 112 è arrivata nel pomeriggio, mentre il furto era in corso. Gli agenti della Volante e dell’Anticrimine hanno individuato una ragazza e, poco dopo, rintracciato anche un ragazzo sospettato di aver partecipato al furto.

Secondo il comunicato della Polizia del 24 novembre, la ragazza aveva con sé oggetti rubati e chiavi con etichette riportanti indirizzi di altri appartamenti di Montevarchi, risultati già teatro di furti. Il ragazzo aveva invece gioielli, orologi e strumenti da scasso. Il materiale è stato sequestrato.

Una volta si discuteva a quale età fosse opportuno dare ai ragazzi le chiavi di casa. A giudicare da questa vicenda, sarebbe il caso di allargare il dibattito. Battute a parte, il dato anagrafico è quello che dovrebbe far riflettere più di tutti: qui non si parla nemmeno di quattordicenni.

Su indicazione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, diretta da Roberta Pieri, e in raccordo con i servizi sociali del Comune, i due minori sono stati affidati a personale qualificato e collocati in due distinte case famiglia.

La Polizia sta ora cercando di identificare i proprietari dei beni sequestrati per restituirli, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

La Polizia ha fatto il suo mestiere, recuperando la refurtiva. Adesso tocca a chi si occupa di prevenzione, educazione e disagio minorile. Perché una società che si accorge dei propri ragazzi soltanto quando scatta una chiamata al 112 ha evidentemente qualche problema con i numeri: soprattutto con quello degli anni persi prima di intervenire.