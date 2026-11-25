Sei ori, nove argenti, cinque bronzi e il primo posto nella classifica generale del Kumite. L’AKA Team Karate di Arezzo torna dai Campionati Nazionali A.I.C.S. di Calenzano con venti medaglie e il primato nel combattimento, davanti alle altre società in gara. Stavolta, per far parlare di Arezzo, non sono serviti né proclami né tagli del nastro: è bastato salire sul tatami.

La squadra guidata dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini si è imposta in una manifestazione che ha coinvolto sessanta società provenienti da tutta Italia.

La carica degli Under 12

Gli ori sono arrivati con Enea De Tollis (-47 kg) e Dylan Bartoli (+47 kg), l’argento con Cristian Petrache (+47 kg), i bronzi con Davide Ercolani (-42 kg) e Shady Marraccini (+47 kg). Nono posto per Filippo De Luca (-47 kg) ed Eduard Galiceanu (-42 kg).

Under 14, il medagliere continua a crescere

Tra le Esordienti, Denise Formichella ha conquistato l’oro (+68 kg), mentre Maria Francesca De Coro (-45 kg), Vittoria Farini (-40 kg) e Arianna Liberato (+68 kg) hanno ottenuto l’argento. Bronzo per Sofia Galletti (-50 kg). Tra gli Esordienti, titolo nazionale per Brando Maria Livi (-53 kg) e bronzo per Luca Dini e Alessandro Niccolini (entrambi -48 kg).

Gli altri protagonisti

A completare il bottino dei titoli nazionali sono state Viola Mugnai (-68 kg, Cadette) e Francesca Felicetti (-53 kg, Juniores). Argento per Maria Caneschi (-66 kg), Bianca Maria Farini (-53 kg) e Tommaso Fratini (-76 kg) tra gli Juniores, per Adele Galletti (-37 kg, Ragazze) e per Bianca Moretti (+68 kg, Cadette).

Quinti posti per Delia Preda e Tommaso Arrigucci, settimo per Samuele Sciacca, noni per Elver Jasari e Alessio Mazzuoli. La trasferta è stata sostenuta da Clean Tech Studio di Cesare Moretti e DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini.

Il maestro Bertocci ha sottolineato la partecipazione di oltre settecento atleti alla manifestazione e il valore del lavoro quotidiano in palestra, della costanza, della determinazione e dello spirito di squadra, ringraziando le famiglie per il loro sostegno.

Venti medaglie e un primato nazionale: un bel risultato per lo sport giovanile aretino. E pensare che per ottenere tutto questo è stato necessario soprattutto allenarsi. Una pratica che, fuori dalle palestre, non sempre gode della stessa popolarità.