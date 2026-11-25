Ad Arezzo il primo turno delle nomine a tempo determinato degli insegnanti si è aperto con 130 proposte in meno rispetto all’anno precedente. Da 1.006 righe nel bollettino del 30 agosto 2025 si è passati a 876 in quello del 29 agosto 2026: −12,9%. La scuola perde studenti, le proposte diminuiscono e la burocrazia, almeno lei, non perde il vizio di farci contare le righe una per una.

Il confronto nasce dall’elaborazione dell’Osservatorio iTeachr sui bollettini ufficiali dell’Ufficio scolastico territoriale di Arezzo, realizzata in seguito alle richieste di approfondimento de L’Ortica. La distinzione è fondamentale: si contano proposte pubblicate, non persone assunte, contratti firmati o posti unici.

Le 130 proposte in meno comprendono tutte le graduatorie riportate nei file, incluse GPS, graduatorie incrociate e GAE. Limitandosi alle righe classificate dall’Ufficio come GPS in senso stretto, si passa invece da 719 a 672, ossia 47 in meno. Una precisazione necessaria, perché tra un acronimo e l’altro si rischia di far sparire anche la precisione.

Gli spezzoni orari spiegano gran parte della differenza

Gli spezzoni scendono da 243 a 157: 86 proposte in meno, circa due terzi del calo complessivo. Le righe classificate come contratti annuali passano da 67 a 30, mentre quelle fino al termine delle attività didattiche restano quasi stabili, da 696 a 689. «Spezzone», peraltro, indica una categoria oraria nel bollettino: non può essere trasformato automaticamente in una data di scadenza.

Il sostegno pesa quasi sette proposte su dieci

Le righe relative ai quattro codici del sostegno (ADAA, ADEE, ADMM e ADSS) passano da 683 a 609 nei due primi turni. La loro incidenza, però, sale dal 67,9% al 69,5% delle proposte pubblicate. Nei dodici turni ordinari 2026/27 fino al 16 novembre iTeachr conta 1.092 righe complessive, di cui 691 relative a quei quattro codici. I dodici turni del 2026 non sono direttamente confrontabili con il solo primo turno 2025 e non comprendono le procedure separate di conferma sul sostegno.

La risposta ufficiale: «È il calo demografico»

L’Ortica ha chiesto chiarimenti all’Ufficio scolastico territoriale. Nella risposta firmata il 24 novembre 2026, l’Ufficio sostiene che rispetto all’anno precedente non siano cambiate le procedure di assegnazione, i canali di reclutamento o la distribuzione temporale delle nomine e attribuisce la differenza «esclusivamente ad un calo demografico» che incide sulla popolazione scolastica e quindi sul numero dei docenti.

È una spiegazione ufficiale netta. Ma una spiegazione, per diventare una dimostrazione numerica, ha bisogno anche dei numeri che la sostengano. Su questo iTeachr invita alla cautela: sommando i dati dei 49 istituti aretini nel prospetto regionale utilizzato per programmare il 2025/26, ha rilevato 42.074 alunni nella ricognizione del maggio 2025. Non ha invece reperito una rilevazione provinciale equivalente per il 2026/27. Di conseguenza, non è possibile stabilire dai dati esaminati quante delle 130 proposte in meno dipendano dal calo degli studenti. Questo non smentisce l’Ufficio: indica ciò che il confronto, da solo, non prova.

Sostegno: nessun posto ancora da assegnare nelle competenze dell’Ufficio

Nella stessa risposta l’Ufficio dichiara che, alla data della comunicazione, non risultano posti di sostegno da assegnare rientranti nelle proprie competenze e che non sono intervenute revoche dopo la pubblicazione dei bollettini. Non è però la stessa cosa che certificare la presenza continuativa di un insegnante in ogni classe o l’assenza di esigenze coperte attraverso altri canali.

In definitiva, il primo turno mostra meno proposte, soprattutto meno spezzoni, mentre il sostegno continua a rappresentare una quota molto consistente. L’Ufficio indica nel calo demografico l’origine della differenza; la quota effettivamente attribuibile a questa causa non è quantificata nei documenti acquisiti. Le righe si possono contare. Per capire che cosa succede davvero dietro la cattedra, qualche conto in più non guasterebbe.

Fonti: Osservatorio iTeachr; primo bollettino UST 2025/26; primo bollettino UST 2026/27; risposta scritta dell’Ufficio scolastico territoriale del 24 novembre 2026; prospetto regionale, allegato B.