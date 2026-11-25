🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.



Andiamo, anzi, andranno circa 180 tifosi a sostenere la nostra squadra in questa trasferta in quel di Mantova. E, se guardiamo la classifica, solo due compagini stanno dietro di noi: quella nostra compagna di avventura in serie cadetta, cioè quel Vicenza, e pure quella stella cadente ed esperta, l’Empoli.

Abbiamo una partita in meno e quindi ci aspettiamo un colpo di coda da chi entrerà in campo, senza se e senza ma. In fin dei conti, la Dea Bendata ci ha sempre dato una mano in campo avverso: il gol alla fine di Ionita ad Avellino, un’autorete «di dietro» a Empoli, un momentaneo pareggio scivoloso a Genova. Quindi ci aspettiamo qualcosa da mettere nel nostro misero carniere.

Purtroppo s’è voluto dare le nozze con i fichi secchi, ma forse, sbucciando quei fichi, potremo avere un companatico sufficiente a sfamare la nostra sete di punti!?

I conti li faremo dopo l’incontro con il Pisa al Comunale… quei conti che qualche procuratore ha già fatto a tempo debito!!