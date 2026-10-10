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Arezzo-Cremonese, la partita raccontata in 30 fotografie

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Arezzo-Cremonese, la partita raccontata in 30 fotografie

Trenta fotografie per rivivere la sfida tra Arezzo e Cremonese allo stadio Città di Arezzo. Dalla formazione alle azioni di gioco, passando per il tifo amaranto e i momenti vissuti sul terreno di gioco: ecco il racconto per immagini della partita.

La fotogallery della serata, dagli spalti al campo.

Arezzo-Cremonese, fotografia 1 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 3 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 4 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 5 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 6 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 7 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 8 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 9 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 10 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 13 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 14 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 15 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 16 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 17 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 18 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 20 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 21 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 22 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 23 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 24 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 25 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 26 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 27 della partita
Arezzo-Cremonese, fotografia 29 della partita
La curva durante Arezzo-Cremonese
Cristian Bucchi durante Arezzo-Cremonese
Cristian Bucchi a bordo campo durante Arezzo-Cremonese
Arezzo-Cremonese, fotografia 30 della partita

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