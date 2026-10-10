Arezzo-Cremonese, la partita raccontata in 30 fotografie

Trenta fotografie per rivivere la sfida tra Arezzo e Cremonese allo stadio Città di Arezzo. Dalla formazione alle azioni di gioco, passando per il tifo amaranto e i momenti vissuti sul terreno di gioco: ecco il racconto per immagini della partita.
La fotogallery della serata, dagli spalti al campo.
Dopo ripetuti episodi di degrado a Camucia, una panchina di viale Regina Elena viene ritrovata davanti a un esercizio pubblico. Il sindaco Luciano Meoni fa un sopralluogo e annuncia il pugno duro. L’arredo urbano, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni.