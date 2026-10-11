Oroscopo 12–18 ottobre 2026: le stelle chiedono la password

Dal 12 al 18 ottobre 2026 le stelle propongono una settimana di ordinaria complicazione: accessi dimenticati, messaggi interminabili e riunioni che potevano finire prima. I dodici segni tenteranno di trovare un responsabile cosmico. Nell’oroscopo de L’Ortica, però, il cielo ha conservato le ricevute: parecchi guai sono iniziati quando avete detto «ci penso io». Vediamo chi riuscirà a cavarsela e chi aprirà un’altra chat per discuterne.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Volete cominciare tre cose insieme e il primo ostacolo è una password. La cambiate, la dimenticate e accusate il sistema di essere poco dinamico. Questa settimana l’impresa eroica consiste nel finire qualcosa prima di inaugurare il relativo seguito. Sul lavoro chiedete l’accesso giusto senza trasformarlo in un duello. In amore evitate di trattare ogni proposta come una gara a chi decide prima: persino una cena può sopravvivere a dieci secondi di riflessione.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: premere «riprova» come se fosse una minaccia.

Voto: 7 e mezzo, accesso consentito.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Un programma televisivo vi conquista e diventate indisponibili con la precisione di un’ambasciata. Va bene rilassarsi, ma «un’altra puntata» non è un’unità di tempo riconosciuta da chi vi aspetta. Al lavoro lasciate una pratica conclusa prima di chiudere tutto: lunedì prossimo non sarà più simpatico solo perché l’avete ignorata. Nei sentimenti condividete anche la scelta del film. Tenere il telecomando non equivale ad avere un mandato popolare.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: dire «finisce subito» all’inizio della stagione.

Voto: 8, titoli di coda condivisi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Mandate un vocale per spiegare una cosa breve e al terzo minuto siete ancora al parcheggio trovato prima dell’antefatto. Il destinatario nel frattempo ha cambiato mestiere. Provate una frase scritta: potreste scoprire che il punto esiste anche fuori dalle discussioni. Sul lavoro non aggiungete nuove idee mentre qualcuno sta cercando di capire la prima. In amore ascoltate fino alla fine: il silenzio non è uno spazio pubblicitario che dovete occupare.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: annunciare «due parole» con il microfono acceso.

Voto: 7, durata ridotta.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La chat di famiglia vi nomina coordinatori senza chiedervi il consenso. Arrivano saluti, fotografie sfuocate e questioni che richiederebbero un notaio. Potete volere bene a tutti senza rispondere a ogni messaggio entro trenta secondi. Al lavoro una pausa vi renderà più presenti di un pomeriggio passato a controllare notifiche. In coppia spiegate quando avete bisogno di stare tranquilli: sparire dietro il telefono e poi lamentarsi della distanza è una strategia con qualche crepa.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: sentirvi responsabili anche del buongiorno degli altri.

Voto: 8, notifiche silenziate.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Una riunione vi offre un pubblico e voi sentite subito il profumo della prima teatrale. Peccato che gli altri siano venuti per decidere una cosa e tornare alle loro vite. Fate un intervento chiaro, poi concedete l’inedita emozione della chiusura. In amore una scusa semplice vi renderà più eleganti del racconto completo delle vostre attenuanti. Nel fine settimana cercate compagnia senza trasformare ogni tavolata in un’occasione per ricordare il vostro curriculum.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: prendere la parola per dire che sarete brevi.

Voto: 7 e mezzo, applausi alla sintesi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sull’agenda avete segnato anche il momento in cui essere spontanei. Il problema nasce se un imprevisto arriva senza prenotazione. Lasciate un piccolo spazio libero e non riempitelo subito con un compito trovato apposta. Sul lavoro distinguete ciò che deve essere preciso da ciò che deve semplicemente arrivare in tempo. Nei sentimenti un gesto riuscito può avere qualche sbavatura. Non correggete il messaggio affettuoso di qualcuno prima di averlo apprezzato: il cuore non ha il correttore automatico.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: organizzare il recupero di una pausa saltata.

Voto: 8, margine finalmente libero.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Una conversazione vi consegna un disaccordo e voi tentate di addolcirlo fino a renderlo irriconoscibile. Dire «non mi va» non richiede una prefazione di venti minuti. Questa settimana un limite chiaro vi risparmierà parecchi sorrisi stirati. Sul lavoro non promettete disponibilità che non avete solo per chiudere bene la telefonata. In amore la gentilezza regge benissimo una preferenza diversa: due persone possono volersi bene senza ordinare sempre lo stesso piatto.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: dire «come vuoi» preparando già il rancore.

Voto: 8 e mezzo, diplomazia leggibile.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Qualcuno lascia un messaggio visualizzato e voi ricostruite movente, alibi e possibile complice. Nel fascicolo manca soltanto la possibilità che stesse facendo altro. Non dedicate la settimana a una doppia spunta: chiedete ciò che vi serve e poi tornate alle vostre cose. Sul lavoro affrontate una questione direttamente, senza organizzare una prova a sorpresa. In amore una risposta tardiva merita una domanda, non una sentenza scritta mentalmente durante la pausa pranzo.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: usare l’orario dell’ultimo accesso come prova decisiva.

Voto: 7 e mezzo, indagine archiviata.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Partite per un tragitto normale e scegliete una scorciatoia che trasforma dieci minuti in un’esperienza formativa. Il navigatore suggerisce di tornare indietro, voi difendete la libertà di sbagliare strada. Sul lavoro un consiglio pratico non limita il vostro talento: magari gli evita un giro inutile. In amore concedetevi un progetto piacevole con almeno un dettaglio definito. «Si vede lì» funziona meglio quando entrambi sapete dove si trovi questo famoso lì.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: scambiare una deviazione per un’intuizione.

Voto: 8, arrivo senza leggenda.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Avete un documento definitivo, uno definitivo nuovo e uno definitivo davvero. La cartella assomiglia a una promessa elettorale con gli allegati. Fermatevi, scegliete la versione giusta e datele un nome comprensibile anche a chi non ha seguito la saga. Sul lavoro delegare significa permettere a un altro di fare, non mandargli istruzioni mentre sta eseguendo le precedenti. In coppia ricordate che una serata libera non deve produrre un risultato misurabile per essere riuscita.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: aprire il file «finale» e correggerlo per la dodicesima volta.

Voto: 7, versione stabile.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Scoprite una nuova applicazione che dovrebbe semplificare la vita. Per configurarla impiegate il tempo che prima vi bastava per vivere. Provate a risolvere almeno un problema con una telefonata normale, senza inventare una piattaforma. Sul lavoro l’idea originale rende di più quando chi deve usarla capisce come funziona. In amore evitate di presentare ogni cambiamento come un esperimento: il partner vorrebbe una serata insieme, non partecipare alla versione di prova della relazione.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: scaricare un’app per ricordarvi di usare meno app.

Voto: 8, aggiornamento umano.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sentite una canzone e ci trovate il significato dell’intera settimana, compreso il motivo per cui non avete risposto alla mail. L’ispirazione è bella; il mittente accetterebbe anche tre righe senza colonna sonora. Sul lavoro mettete un’idea su carta prima che diventi un ricordo magnifico e inutilizzabile. In amore non aspettate la scena perfetta: incontrarsi con un po’ di stanchezza e i capelli normali può essere sorprendentemente piacevole. Anche ad Arezzo si sopravvive senza un finale da cinema.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: aspettare il momento giusto fino alla prossima settimana.

Voto: 8, scena buona alla prima.

Il consiglio della settimana è togliere una complicazione, invece di aggiungere un sistema per gestirla. Una frase breve, un file riconoscibile, una decisione presa: piccole cose che non fanno spettacolo ma salvano il pomeriggio. Le stelle vi augurano sette giorni decorosi. Per l’eccellenza ripassate quando avrete trovato la password.

Immagine di copertina generata con intelligenza artificiale.