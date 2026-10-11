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Grafica con i loghi di Arezzo Wave, Men/Go Music Fest, Fiera Antiquaria e Polifonico a confronto
I quattro marchi culturali al centro della ricerca: Arezzo Wave, Men/Go, Fiera Antiquaria e Polifonico.

Arezzo Wave, la ricerca premia il marchio. Ma i contributi pubblici seguono altri criteri?

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Arezzo Wave, la ricerca premia il marchio. Ma i contributi pubblici seguono altri criteri?

Quanto vale per Arezzo il nome di un festival, di un concorso o di una fiera storica? E soprattutto: quel valore viene tenuto in considerazione quando si assegnano i contributi pubblici? Sono le domande che accompagnano una ricerca commissionata dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e dedicata al valore e alla reputazione dei marchi culturali e territoriali di Arezzo.

Il rapporto, datato settembre 2026, è composto da 84 pagine ed esamina quattro realtà cittadine: Arezzo Wave, Fiera Antiquaria, Mengo Music Fest e Polifonico Guido d’Arezzo. Umbria Jazz funge da termine di paragone esterno. La Fondazione ha messo a disposizione dell’Ortica anche un registro tecnico con i criteri di attribuzione dei punteggi e le fonti analizzate.

Non è un sondaggio su quanti italiani conoscano i quattro eventi, né una valutazione della qualità artistica dei loro programmi. È una ricerca documentale comparativa: prende in esame tracce reperibili in stampa, archivi, fonti istituzionali, audiovisivi e materiali digitali, anche relativi al passato, per descrivere presenza storica, riconoscibilità, rapporto con il territorio, relazioni europee e attività formativa.

Uno dei quadri più immediati è l’indice di impronta digitale storica, espresso su una scala da 1 a 5. La ricerca attribuisce ad Arezzo Wave 4,5 per notorietà nazionale e 5 per autorevolezza; alla Fiera Antiquaria 3,5 e 4; al Mengo 3 e 3; al Polifonico 3 e 5. Umbria Jazz, utilizzato come riferimento, ottiene 5 in entrambe le voci.

Il quadro racconta soprattutto profili diversi: Arezzo Wave per la memoria nazionale della musica rock e indipendente e per la presenza in circuiti internazionali; la Fiera per la continuità e l’associazione stabile con la città e il turismo culturale; il Polifonico per l’autorevolezza specialistica internazionale; Mengo per il radicamento cittadino e la visibilità più recente. Il punteggio non misura quanti spettatori ci siano stati nell’ultima edizione.

Un secondo indice valuta quanto il marchio sia associato al territorio. Qui lo studio assegna 4,3 ad Arezzo Wave e alla Fiera Antiquaria, 4 al Polifonico e 2,7 al Mengo, con Umbria Jazz a 4,8. È utile sapere come viene costruito: fra i fattori compare anche la presenza del nome del luogo nel marchio, cui il modello attribuisce un peso del 25%. Una scelta dichiarata dai ricercatori, non una misura economica dei benefici per Arezzo.

Mauro Valenti, presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia, propone di leggere questi punteggi come quelli di una gara olimpica: se una manifestazione ottiene valutazioni elevate per storia e reputazione, perché non dovrebbe ricevere un sostegno pubblico coerente? Una provocazione che apre una questione legittima, ma non fornisce da sola la risposta. I criteri adottati dai ricercatori non coincidono necessariamente con quelli dei bandi pubblici, che possono valutare anche costi, contenuti dell’edizione, obiettivi, destinatari e disponibilità di risorse.

C’è poi una differenza decisiva tra valore reputazionale documentato e ritorno economico. La presenza di un marchio nei media nazionali e negli archivi internazionali non consente, da sola, di stabilire quanti visitatori abbia portato in città o quanto abbiano speso. Per arrivare a queste conclusioni occorrerebbero dati su provenienza del pubblico, pernottamenti e altre ricadute misurabili. Il rapporto, peraltro, riconosce esplicitamente questi limiti.

La ricerca è stata commissionata da uno dei soggetti esaminati: un’informazione da dichiarare con chiarezza, senza per questo liquidare il lavoro svolto. Il documento contiene metodologia, punteggi e riferimenti alle fonti; la loro presenza rende possibile una verifica, non trasforma automaticamente ogni valutazione in un dato oggettivo incontrovertibile.

Resta allora la domanda più interessante per il dibattito cittadino: quanto investono Comune, Regione e altri enti nelle principali manifestazioni aretine, con quali strumenti e per quali finalità? È il confronto che L’Ortica sta ricostruendo separatamente sugli atti amministrativi del 2026, distinguendo contributi assegnati, somme liquidate, costi complessivi e forme di sostegno indiretto. Senza mescolare il bilancio di una fondazione con la spesa di una singola manifestazione, o un progetto formativo con le serate di un festival.

Perché alle Olimpiadi della cultura, prima di distribuire medaglie o cartellini rossi, sarebbe bene almeno controllare che tutti stiano gareggiando nella stessa disciplina.

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